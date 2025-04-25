Які звички допоможуть вашій дитині в дорослому віці стати багатою

Розповідаємо, посилаючись на ресурс novyny.live, які фінансові звички треба формувати в дитини, щоб у дорослому житті вона не мала проблем із грошима.

Не економити, а думати, як заробити. Варто навчити дитину не обмежувати себе у бажаннях та мріях, а думати, як заробити на свої потреби достатню кількість грошей. Не слід говорити малечі, щоб вона економила, необхідно показати, як перетворити свої кишенькові гроші на маленький капітал.

Накопичення коштів. Необхідно показати дитині, як працює правило розподілення коштів — «30-40-30». 30% кишенькових грошей на повсякденні витрати, 40% — на покупку омріяної речі, 30% — недоторканний капітал. Дотримання цього правила навчить дитину розумно розпоряджатися власними коштами.

Вчитися самостійно заробляти. Батьки можуть платити своїм дітям за виконання якоїсь простої домашньої роботи. Це може бути миття посуду, прибирання, поливання клумби тощо. У дорослому житті дитина, яка знає, що гроші треба заробляти, буде докладати всіх зусиль для того, щоб стати фінансово незалежною.

Відверті розмови про гроші. Більшість батьків не обговорюють питання грошей з дітьми, а дарма. Дитина змалку має розуміти, що таке гроші, де вони беруться, чому можуть бути проблеми з фінансами і як цього уникнути.