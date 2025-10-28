ТСН у соціальних мережах

Якій кімнатній рослині не можна цвісти і чому

Квітконоси у колеусу потрібно видаляти одразу після їх появи, оскільки вони відбирають енергію у листя, роблячи його менш яскравим і дрібним.

Головна окраса колеуса — не бутони, а саме листя

Колеус цінується за невибагливість, швидке зростання і високу декоративність. Головна окраса колеуса — не бутони, а саме листя. Саме воно захоплює своєю кольоровою палітрою.

Про це пише Prostoway.

Чому не можна давати йому цвісти

На перший погляд, бажання колеуса зацвісти — природне й нешкідливе. Але саме цвітіння шкодить загальному вигляду рослини. Коли з’являються квітконоси, уся енергія колеуса спрямовується не на листя, а на утворення суцвіть.

У результаті:

  • листя стає менш яскравим і дрібним

  • стебло витягується, втрачаючи компактність

  • рослина виглядає виснаженою і менш привабливою

Самі квіти у колеуса дрібні, які не мають тієї декоративної сили, як його листя. Тож дозволяти рослині цвісти не варто.

Раніше ми писали про те, які осінні однорічні рослини варто посадити зараз, щоб сад цвів протягом осені.

