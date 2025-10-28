Якій кімнатній рослині не можна цвісти і чому

Головна окраса колеуса — не бутони, а саме листя

Колеус цінується за невибагливість, швидке зростання і високу декоративність. Головна окраса колеуса — не бутони, а саме листя. Саме воно захоплює своєю кольоровою палітрою.

Про це пише Prostoway.

Чому не можна давати йому цвісти

На перший погляд, бажання колеуса зацвісти — природне й нешкідливе. Але саме цвітіння шкодить загальному вигляду рослини. Коли з’являються квітконоси, уся енергія колеуса спрямовується не на листя, а на утворення суцвіть.

У результаті:

листя стає менш яскравим і дрібним

стебло витягується, втрачаючи компактність

рослина виглядає виснаженою і менш привабливою

Самі квіти у колеуса дрібні, які не мають тієї декоративної сили, як його листя. Тож дозволяти рослині цвісти не варто.

