Якою буде погода на Різдво і Новий рік: метеорологиня розповіла чого очікувати

В Україні на Різдво та Новий рік стане дещо прохолодніше. Однак буде тепліше - як для грудня.

Про це розповіла керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі “УНІАН”.

З її слів, якщо поточні прогнози збережуться, то на Різдво буде "досить тепло". Загалом протягом тижня, 22-28 грудня, температура повітря буде вищою за норму.

"Якщо зараз аномалії десь 2-4 градуси вище за норму, то там вони знижуються, але залишаються на 1-2 градуси вище за норму", - розповіла синоптикиня.

Щодо погоди на Новий рік, то Балабух сказала, що в ті дні "теж практично те саме залишається".

"Дві декади йдуть дуже теплі. Тобто ми бачимо, що у нас практично листопад триває вже два місяці поспіль. Навіть у листопаді температура була вже ближче, подібна до жовтня, а не до листопада. В той час, як у жовтні була нижче. Таке враження, що жовтень з листопадом помінялися місцями", - зауважила метеорологиня.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру розповіли про цьогорічну зиму в Україні. Очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму на 1,5°С–2°С. Ця тенденція буде характерною впродовж більшості днів холодного сезону. Окрім того, не виключені періоди холодної з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5°С до 18°С морозу.

