Якою буде зима в Україні: новий прогноз змінив очікування синоптиків

Зима / © pexels.com

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Зима 2026–2027 років у Східній Європі може бути мінливою, з різкими перепадами температури та сильними снігопадами. За оновленими прогнозами, наприкінці грудня можливе суттєве похолодання, а на початку наступного року найбільше снігу може випасти на заході України та сході Польщі.

Про це пише польське видання Planeta, посилаючись на довгострокові метеорологічні прогнози.

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За попередніми розрахунками, протягом зими періоди теплої та сонячної погоди чергуватимуться з морозами й снігопадами. Очікуються також значні коливання атмосферного тиску.

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Особливо помітні зміни можливі у грудні. Раніше метеорологічні моделі прогнозували температуру вище багаторічної норми, однак останні розрахунки вказують на інший сценарій.

На початку місяця очікуються дощі та мокрий сніг, які згодом можуть змінитися снігопадами.

«Наприкінці місяця, зокрема під час Різдва, на нас може чекати справжній наступ зими», — зазначає видання.

Якою буде погода на початку 2027 року

За попередніми прогнозами, у січні температура повітря буде близькою до середніх багаторічних показників, але опадів може випасти більше, ніж зазвичай.

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Найінтенсивніші снігопади прогнозують на сході Польщі та заході України.

Водночас метеорологи наголошують, що остаточні висновки робити зарано. Довгострокові прогнози можуть змінюватися, тому наразі йдеться лише про можливий сценарій зимової погоди.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про наближення до України потужного циклону, який мав принести опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також нічні заморозки. Через погіршення погодних умов у низці регіонів очікувалися складніші погодні умови, зокрема зниження температури та погіршення видимості на дорогах.

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