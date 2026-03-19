ТСН у соціальних мережах

Якою програмою не можна часто користуватися, бо пралка швидко зламається, та її постійно вмикають

Регулярне використання цього режиму створює підвищене навантаження на двигун, насос і підшипники, що в рази скорочує термін служби побутової техніки.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Який режим прання не можна часто вмикати

© pixabay.com

Більшість користувачів обирають режим прання за принципом зручності, а не технічної доцільності. Саме тому одна й та сама програма запускається знову і знову, навіть коли вона не підходить для щоденного використання. У результаті зношуються ключові вузли пральної машини, з’являються збої, а ресурс техніки скорочується значно швидше, ніж очікується.

Яка програма найбільше шкодить пральній машині

Найбільше навантаження створює швидке прання — експрес-режим. Саме його користувачі вмикають найчастіше, вважаючи універсальним рішенням.

Цей режим працює за рахунок скороченого часу, але для досягнення результату машина змушена компенсувати це інтенсивністю. Барабан обертається частіше, вода подається активніше, а цикл віджимання стає агресивнішим.

Короткий цикл означає, що всі процеси відбуваються у прискореному режимі. Це створює підвищене навантаження на основні компоненти:

  • двигун працює з частими стартами і зупинками;

  • насос інтенсивніше перекачує воду;

  • підшипники швидше зношуються через активне обертання.

Окрім цього, через обмежений час порошок часто не встигає повністю розчинитися, що призводить до накопичення залишків у системі.

Проблема не лише в самому режимі, а й у тому, як його застосовують. Експрес-прання часто використовують для сильно забруднених речей або за повного завантаження барабана, хоча він розрахований на невеликі об’єми і легкі тканини.

У таких умовах пральна машина працює на межі можливостей, що прискорює зношування деталей.

Яку програму прання краще використовувати частіше

Для регулярного прання більш безпечними є стандартні режими з середньою тривалістю. Вони забезпечують рівномірне навантаження на всі вузли і дозволяють миючим засобам працювати ефективно без перевантаження системи.

Такі програми мають збалансовану температуру, нормальний ритм обертання барабана і достатній час для повного циклу очищення.

