Якою програмою не можна часто користуватися, бо пралка зламається: але її постійно вмикають

Який цикл прання не можна вмикати

Сучасні пральні машини мають безліч програм прання, але не всі з них безпечні для щоденного використання. Деякі режими, особливо інтенсивні та «гарячі», створюють додаткове навантаження на механізм, двигун та нагрівальний елемент. Якщо запускати їх занадто часто, техніка може швидко зламатися, а ремонт обійдеться дорого.

Який цикл прання не можна часто вмикати, бо пралка зламається

Йдеться про інтенсивний режим прання з високою температурою та тривалим віджиманням.

Яка шкода такої програми для пральної машинки.

Перевантаження двигуна. Під час гарячого прання та інтенсивного віджимання мотор працює на межі своїх можливостей. Часті перевантаження скорочують його ресурс і можуть призвести до перегріву.

Знос ущільнювачів та барабану. Висока температура та тривалі обертання барабану висушують гумові прокладки, з’являються тріщини та протікання.

Накопичення накипу на нагрівальному елементі. Якщо використовувати гарячу воду надто часто, на нагрівальному елементі швидко з’являється накип. Це погіршує нагрівання та підвищує витрату електроенергії.

Втрата якості прання. Інтенсивне прання не завжди необхідне для звичайного одягу — воно може навіть псувати тканину, роблячи речі жорсткими та тьмяними.

Як безпечно користуватися пральною машиною, щоб вона працювала вічно