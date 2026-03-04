Який колір ручки знижує стрес у школярів / © Pixabay

Будь-які вимоги вчителя до учнів мають враховувати вікові особливості дітей та відповідати чинному законодавству України.

Про це йдеться в матеріалі “Нової української школи».

Перший освітній омбудсмен Сергій Горбачов, зокрема, підкреслює, що прямої заборони на використання червоного кольору для виправлень немає, проте радить обирати зелений, щоб зменшити стрес у дітей.

Досвід вчителів

Лауреатка Global Teacher Prize Ukraine та педагогиня початкових класів Леся Павлюк зазначає, що вже понад 10 років перевіряє роботи учнів зеленою ручкою, інколи використовуючи помаранчеву або рожеву. За її словами, це допомагає учням легше сприймати помилки та уникати стійкої асоціації з певним кольором.

Психологічний аспект

Дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз пояснює, якщо дорослі постійно концентруються на помилках, у дітей активується «шкільна тривожність».

«У такі моменти неокортекс — частина мозку, що відповідає за мислення — відключається, а активується рептильна частина, яка керує реакціями стресу: 'бий, біжи або замри'. Навчання можливе лише у спокійному стані», — каже експертка.

Як правильно поєднувати кольори

Сучасна педагогіка радить змінити акценти: замість «детектора помилок» дорослий стає «шукачем успіху». Психологи радять використовувати два кольори:

зелений — підкреслює правильні відповіді та успіхи, стимулює мотивацію;

червоний — вказує на зони, які потребують додаткової уваги, але не знижує самооцінку.

Оптимальна пропорція: вдвічі більше зелених позначок, ніж червоних. Головне — не ідеальність письма, а те, щоб дитина зберігала віру у власні сили та контакт із власним потенціалом.

Зазначимо, що правильний вибір кольору ручки під час перевірки зошитів може допомогти дітям зменшити стрес і підтримати позитивне ставлення до навчання.

Зелені позначки зміцнюють мотивацію, а червоні вказують на точки зростання без шкоди для самооцінки.

