Якою водою правильно мити волосся / © Credits

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Температура води під час миття голови впливає не лише на відчуття комфорту, а й на стан волосся та шкіри голови. Існує чимало міфів про те, що холодна вода робить волосся блискучим, а гаряча — краще очищає від жиру.

Насправді ж трихологи радять уникати крайнощів. Розбираємо, як краще — у матеріалі ТСН.ua.

Найкращим вибором вважається тепла вода, тоді як надто гаряча або крижана можуть негативно позначитися на здоров’ї волосся.

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Чому гаряча вода шкодить волоссю

Багато людей миють голову майже гарячою водою, особливо в холодну пору року. Однак така звичка може мати небажані наслідки. Під дією високої температури шкіра голови втрачає природний захисний ліпідний шар. У відповідь сальні залози можуть почати працювати активніше, через що волосся швидше стає жирним. Крім того, гаряча вода сприяє пересушуванню як шкіри, так і самого волосся.

Особливо чутливими до цього є фарбоване, освітлене, кучеряве або пошкоджене волосся. Воно швидше втрачає вологу, стає ламким, тьмяним і більш схильним до посічення кінчиків. Для людей із сухою або чутливою шкірою голови надто гаряча вода також може посилювати подразнення, свербіж і лущення.

Чи корисно мити голову холодною водою

Поширена думка, що холодна вода «закриває» лусочки волосся та робить його блискучішим. Насправді структура волосини не здатна відкриватися або закриватися під впливом температури води так, як це часто описують у популярних порадах.

Втім, прохолодна вода дійсно може мати певні переваги. Вона менше знежирює шкіру голови, не пересушує волосся та допомагає зберігати природний рівень зволоження. Крім того, прохолодне ополіскування може зробити волосся більш гладким на дотик завдяки тому, що воно менше набухає під час миття.

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Однак крижана вода також не є оптимальним рішенням. Вона гірше розчиняє шкірне сало та залишки косметичних засобів, тому очищення може бути менш ефективним. До того ж холодна вода викликає звуження судин шкіри голови, що не додає жодних доведених переваг для росту волосся.

Яка температура вважається оптимальною

Фахівці рекомендують мити голову теплою водою — приблизно 36–38 °C. Така температура достатньо комфортна для шкіри, добре розчиняє шкірний жир і дозволяє шампуню ефективно видаляти забруднення без надмірного пересушування.

Під час нанесення шампуню тепла вода забезпечує якісне очищення, а наприкінці миття можна ненадовго зменшити температуру до прохолодної. Це допоможе змити залишки доглядових засобів і залишить приємне відчуття свіжості без стресу для волосся та шкіри.

Температуру варто підбирати з урахуванням типу волосся

Універсальної рекомендації для всіх не існує. Якщо волосся швидко жирніє, гаряча вода не вирішить проблему, а інколи навіть посилить вироблення себуму. Краще використовувати теплу воду та шампунь, який відповідає типу шкіри голови.

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Для сухого, кучерявого або пошкодженого волосся особливо важливо уникати високих температур. У таких випадках тепла вода допомагає зберегти більше природної вологи та зменшує ризик ламкості.

Фарбоване волосся також бажано мити негарячою водою. Це дозволяє довше зберегти насиченість кольору, оскільки висока температура прискорює вимивання пігменту.

Поширені міфи про миття волосся

Міф 1. Гаряча вода краще очищає волосся. Насправді якість очищення насамперед залежить від правильно підібраного шампуню та техніки миття, а не від максимально високої температури.

Міф 2. Холодна вода стимулює ріст волосся. На сьогодні немає переконливих наукових доказів, що температура води здатна прискорити ріст волосся або запобігти його випадінню.

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Міф 3. Чим гарячіша вода, тим менше жирнітиме волосся. Сильне пересушування шкіри може спричинити зворотний ефект — активніше вироблення шкірного сала.

Найкращим вибором для миття волосся є тепла вода. Вона ефективно очищає шкіру голови, не порушуючи її природний захисний бар’єр, і не пересушує волосся.

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