Якою водою поливати кімнатні рослини: чому вода з-під крана не підходить

Кімнатні рослини

Вибір води для поливу кімнатних рослин може напряму впливати на їхній стан і зовнішній вигляд. Хоча найзручнішим варіантом здається вода з-під крана, фахівці з догляду за рослинами радять бути з нею обережними.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами експертів, водопровідна вода часто містить хлор, фтор і мінеральні домішки. Для частини рослин ці речовини не становлять загрози, однак чутливі види можуть реагувати пожовтінням листя або появою коричневих країв і кінчиків. Найчастіше такі проблеми виникають у калатей, марант, драцен і павутинних рослин.

Натомість найкращим варіантом для більшості кімнатних рослин вважають дощову або фільтровану воду. Дощова вода не містить солей і хімічних добавок та природно насичена нітратами, які сприяють росту. Її можна збирати в чисті ємності або спеціальні бочки, а взимку — використовувати розтоплений сніг.

Фільтрована вода також добре підходить для поливу, особливо якщо рослин у домі небагато. Фільтри допомагають позбутися хлору, фтору та частини важких металів, які можуть накопичуватися в ґрунті. Для цього використовують фільтр-глечики, насадки на кран або системи зворотного осмосу.

Водопровідна вода з приватних свердловин зазвичай безпечніша для рослин, адже не містить фтору та хлору. Водночас експерти застерігають: якщо вода проходить через пом’якшувач, її не варто використовувати для поливу через вміст солей.

Якщо іншого варіанту, окрім води з-під крана, немає, її якість можна частково покращити. Один зі способів — набрати воду та залишити її на кілька годин або на ніч, щоб хлор випарувався. Проте цей метод не підходить для рослин, чутливих до мінералів, зокрема орхідей і африканських фіалок.

Ще один варіант — дистильована вода. Під час дистиляції з неї видаляються всі домішки, але разом із цим зникають і корисні поживні речовини. Тому при використанні такої води рослини потребують додаткового підживлення.

Експерти сходяться на думці: універсального рішення не існує, але дощова або якісно фільтрована вода залишається найбезпечнішим вибором для здоров’я більшості кімнатних рослин.

