Якщо будуть тривалі відключення електроенергії: 10 речей, які обов’язково треба придбати

Що купити до зими: підготовка до блекауту / © www.freepik.com/free-photo

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До можливих тривалих відключень електроенергії краще підготуватися заздалегідь. Адже під час масштабних відключень разом зі світлом можуть зникати опалення, вода, мобільний зв’язок та можливість нормально готувати їжу. Тому варто заздалегідь сформувати домашній запас найнеобхіднішого.

Зарядна станція

Це одна з найкорисніших речей. Залежно від потужності зарядна станція може підтримувати роботу роутера, ноутбука, освітлення, заряджати телефони та живити деякі побутові прилади.

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Перед купівлею варто визначити, що саме доведеться підключати під час відключення, і вже відповідно до цього вибирати ємність та потужність пристрою. Цьогоріч українці також активно купують зарядні станції, інвертори та павербанки для підготовки до можливих блекаутів.

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Потужний павербанк

Одного павербанка на всю родину може бути недостатньо. Бажано мати щонайменше один справний пристрій із достатньою ємністю для кількох заряджань телефону. Якщо вдома працюють кілька гаджетів, краще передбачити додатковий резерв.

Тримати павербанк постійно повністю розрядженим не варто: перед очікуваним періодом його потрібно зарядити та перевірити справність.

Акумуляторні ліхтарі

Свічки не повинні бути основним джерелом освітлення. Набагато безпечніше мати кілька LED-ліхтарів — наприклад, ручний, налобний і невеликий для кімнати. До них варто придбати запасні батарейки чи акумулятори.

Рекомендовано заздалегідь підготувати ліхтарики та запасні елементи живлення.

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Радіоприймач

Якщо зникне мобільний зв’язок або інтернет, радіо може стати важливим джерелом інформації. Для автономної роботи краще обрати модель на батарейках або з можливістю заряджання від USB.

Термос і запас води

Під час тривалого знеструмлення можуть виникнути проблеми з роботою насосів та водопостачанням. Тому вдома бажано мати запас питної та технічної води, а також якісний термос.

Варто заздалегідь підготувати резерви води й термоси для гарячої води.

Продукти, які не потребують холодильника

До зимового запасу варто включити крупи, консерви, горіхи, сухофрукти, хлібці, печиво та інші продукти тривалого зберігання. Кількість залежить від складу сім’ї та можливості регулярно поповнювати запаси.

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Теплі ковдри та термобілизна

Якщо електроопалення або котел залежать від електрики, квартира може швидко охолонути. Теплі ковдри, пледи, термобілизна, вовняні шкарпетки та спальні мішки допоможуть зберігати тепло без використання електрообігрівача. Саме теплі речі та ковдри входять до переліку необхідного для підготовки до холодного періоду.

Засоби для зменшення тепловтрат

До зими варто придбати ущільнювачі для вікон і дверей, теплоізоляційну плівку для скла та за потреби тепловідбивний екран за батарею. Це не створить тепло, але допоможе довше його утримувати.

Безпечний засіб для приготування їжі

Якщо електроплита не працюватиме, знадобиться альтернативний спосіб приготування їжі. Для цього можна заздалегідь придбати сертифікований туристичний пальник, але використовувати його потрібно відповідно до інструкції та правил безпеки.

Експерти застерігають від використання генераторів і небезпечних джерел тепла у квартирах. Генератор не можна встановлювати всередині житлового приміщення, на балконі чи в іншому непровітрюваному місці.

Аптечку та запас необхідних ліків

Під час тривалого блекауту не варто розраховувати, що в будь-який момент можна буде швидко дістатися аптеки. Домашню аптечку потрібно завчасно поповнити базовими засобами першої допомоги та препаратами, які члени сім’ї приймають регулярно.

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