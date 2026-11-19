Як зробити бульйон на холодець прозорим

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Прозорий і золотавий бульйон — одна з головних ознак вдало приготовленого холодцю. Але іноді навіть досвідчені господині стикаються з проблемою: після тривалого варіння рідина стає мутною, набуває сіруватого відтінку та має неапетитний вигляд. Причиною може бути надто сильне кипіння, недостатньо ретельне зняття піни або дрібні частинки білка, які залишилися в бульйоні. На щастя, страву можна врятувати. Навіть якщо холодець уже зварений, є кілька способів зробити бульйон значно прозорішим. Найефективніші з них — проціджування через щільну тканину, освітлення яєчним білком та використання м’ясного фаршу.

Освітлення бульйону яєчним білком

Цей спосіб вважається одним із найдієвіших, коли треба прибрати дрібні частинки, через які рідина втратила прозорість. Під час нагрівання білок згортається, захоплює зважені частинки й утворює на поверхні своєрідну плівку, яку потім легко прибрати.

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Відокремте два яєчні білки від жовтків.

Злегка збийте їх виделкою, щоб утворилася однорідна піниста маса.

Охолоджений бульйон перелийте в чисту каструлю та додайте білки.

Поставте на невеликий вогонь і повільно нагрівайте, обережно помішуючи.

Коли рідина почне нагріватися, припиніть помішування. Білок поступово згорнеться та збиратиме на себе каламуть.

Після появи щільної білкової шапки потримайте бульйон на мінімальному нагріванні ще кілька хвилин, не допускаючи бурхливого кипіння.

Процідіть через дрібне сито, застелене кількома шарами марлі.

У результаті бульйон має стати помітно прозорішим. Важливо не поспішати й не перемішувати рідину після згортання білка, інакше частинки знову розійдуться по всій каструлі.

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Проціджування через марлю або щільну тканину

Якщо бульйон лише злегка помутнів, іноді достатньо звичайного проціджування. Воно допомагає прибрати дрібні залишки м’яса, кісток, овочів і згорнутого білка.

Спочатку дайте бульйону трохи постояти, щоб великі частинки осіли на дно. Потім обережно перелийте рідину в іншу каструлю, не збовтуючи осад. Друшляк або сито застеліть кількома шарами чистої марлі й повільно пропустіть через нього бульйон.

Якщо рідина все ще залишається каламутною, повторіть процедуру, замінивши марлю на чисту. Не варто вичавлювати залишки з тканини: разом із ними в бульйон можуть потрапити частинки, від яких ви намагалися позбутися.

Цей метод найкраще працює за незначної каламутності. Якщо бульйон став майже білим або сірим через тривале бурхливе кипіння, одного проціджування може бути недостатньо.

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Освітлення за допомогою нежирного фаршу

Ще один кулінарний прийом — використання сирого м’ясного фаршу. Під час нагрівання білки м’яса згортаються й утворюють пластівці, які захоплюють дрібні домішки. Такий спосіб потребує трохи більше часу, але може допомогти навіть тоді, коли просте проціджування не дало бажаного результату.

Візьміть приблизно 150 г нежирного курячого або яловичого фаршу на 2 літри охолодженого бульйону.

Додайте фарш у холодну рідину та ретельно перемішайте.

Поставте каструлю на невеликий вогонь і повільно нагрівайте.

Поки суміш нагрівається, періодично обережно перемішуйте її.

Коли фарш згорнеться й підніметься до поверхні, припиніть помішування.

Дайте бульйону тихо покипіти приблизно 15 хвилин.

Зніміть із плити й обережно процідіть через марлю.

М’ясний фарш після освітлення потрібно прибрати, для приготування холодцю він уже не знадобиться.

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