«Ти сьогодні їла?». Турбота про базові речі — найголовніша ознака щирості почуттів. Чоловік, який кохає, завжди перейматиметься тим, щоб жінка почувалася добре та була ситою.

«Добре доїхала?». Якщо після зустрічі чи поїздки він обов’язково цікавиться, чи безпечно ви дісталися додому — це прояв щирої уваги, почуттів і турботи.

«Я зроблю це для тебе». Справжнє кохання виражається у вчинках, але слова підтримки теж важливі. Чоловік готовий взяти на себе частину турбот, щоб полегшити життя своїй жінці.

«Я пишаюся тобою». Це слова, які надихають більше за будь-які компліменти. Вони показують, що чоловік цінує зусилля жінки та бачить у ній особистість, а не лише кохану людину.