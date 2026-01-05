Якщо до сковорідки липне їжа, зробіть ось це: такий трюк вирішить проблему назавжди

Як відновити антипригарні властивості сковорідки / © www.freepik.com/free-photo

Коли їжа починає прилипати до сковорідки, готування перетворюється на суцільне роздратування. Навіть звичайна яєчня перетворюється на кашу, млинці пригорають, а миття посуду займає вдвічі більше часу. Більшість господинь одразу думає про заміну сковорідки, але насправді проблема часто криється не в зношеному покритті, а в неправильному догляді. Є простий лайфгак, який допоможе повернути гладку поверхню сковороди та надовго забути про прилипання їжі.

Що зробити, щоб їжа більше не прилипала до сковороди

Головна причина прилипання — пересушена чи збитa поверхня. Її можна відновити за кілька хвилин за допомогою звичайної солі.

Насипте тонкий шар кухонної солі на суху чисту сковорідку та поставте її на середній вогонь. Прогрівайте 3-5 хвилин, поки сіль не стане гарячою, але не темною. Потім обережно висипте сіль, протріть поверхню паперовим рушником і змастіть кількома краплями рослинної олії. Рівномірно розподіліть олію по дну та стінках.

Цей простий прийом створює тонкий захисний шар, який перешкоджає прилипанню їжі та подовжує термін служби сковорідки.

Сіль очищує мікропори від нагару та залишків жиру, адже саме вони викликають прилипання. Олія ж заповнює ці пори, відновлюючи природний ефект ковзання. Такий спосіб особливо добре підходить для чавунних і сталевих сковорідок, але його можна також застосовувати для антипригарних поверхонь без пошкоджень.

Як уникнути проблеми прилипання їжі до сковороди в майбутньому

Щоб їжа більше не прилипала, не перегрівайте порожню сковорідку, завжди додавайте жир перед смаженням і не мийте гарячу поверхню холодною водою. Також варто уникати металевих лопаток, які псують покриття.