"Якщо кажан хоч торкнувся вас — біжіть до лікаря": інфекціоніст попередив про смертельний ризик

Кажан / © pexels.com

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Сказ залишається одним із найнебезпечніших захворювань, яке після появи перших симптомів завершується летально у 100% випадків. Лікарі наголошують, що вірус може проникнути через непомітне пошкодження шкіри, тому навіть короткий контакт із твариною потребує вакцинації.

Про це розповідає видання EgészségKalauz.

Інфекціоніст Угорської академії наук Роберт Сурьань, відповідаючи на запитання 28-річної жінки, наголосив, що якщо кажан справді торкнувся людини, щеплення обов’язкове. Вірус сказу потрапляє до організму через слину інфікованої тварини і може проникнути навіть через найменші мікропошкодження шкіри чи слизових, які не видно неозброєним оком.

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За словами лікаря, рішення про вакцинацію ухвалюється за принципом — коли виникає хоча б теоретична можливість контакту зі слиною інфікованої тварини, профілактика є обов’язковою. Якщо жодних пошкоджень немає та торкань не було, лікар може оцінити ризик як мінімальний.

«Якщо кажан торкнувся вас — так, щеплення потрібне і не має серйозних побічних ефектів», — зазначив інфекціоніст.

Вакцина від сказу вважається однією з найбезпечніших. Побічні ефекти обмежуються місцевою реакцією — почервонінням або болем у місці ін’єкції, іноді легким підвищенням температури. Ці прояви минають самостійно протягом доби-двох.

Навіть якщо кажан пролетів лише на мить і зник, а на шкірі немає видимих пошкоджень, лікарі радять не наражати себе на небезпеку. Сказ уражає центральну нервову систему, і після появи перших симптомів — лихоманки, головного болю, м’язових спазмів, іноді навіть страху води — захворювання завершується летально у 100% випадків.

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Тому головне правило — після будь-якого ймовірного контакту з кажаном не шукайте доказів укусу, а відразу йдіть до лікаря. Щеплення в перші години та дні після експозиції є єдиним надійним захистом від цієї страшної хвороби.

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