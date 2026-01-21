- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 2 хв
Якщо хочете мати елегатний вигляд навіть у сильний мороз: ось що носити взимку
З приходом морозів особливо важливо обирати верхній одяг, який не лише зігріває, а й додає стилю.
Пальто, дублянка, шуба з екохутра або пуховик поєднують тепло й актуальні модні тренди, роблячи образ завершеним навіть у найсуворіші зимові дні.
Трендовий верхній одяг зими 2026
Вовняне пальто
Вовняне пальто залишається універсальним must-have цієї зими. Воно надійно захищає від холоду та ідеально підходить як для ділових, так і для повсякденних образів.
Найстильніші моделі — довжиною нижче коліна або максі: вони зігрівають і візуально подовжують силует.
Щоб зробити образ більш актуальним, доповніть пальто поясом, масивним шарфом або контрастним головним убором — яскравий акцент відразу оживить лук.
Дублянка з овчини
Дублянки з овчини повертаються в моду завдяки своїй здатності зберігати тепло навіть у лютий мороз. Натуральна шкіра та м’яке хутро всередині забезпечують комфорт і практичність.
Особливо стильний вигляд мають укорочені моделі з широкими комірами. Поєднуйте їх із джинсами та грубими черевиками — і повсякденний образ набуває сучасного шарму.
Шуба зі штучного хутра
Штучне хутро залишається фаворитом тих, хто обирає етичну та екологічну моду. Яскраві кольори, оверсайз-крої та декоративні деталі роблять образ ефектним навіть у холодну погоду.
Найкраще поєднувати такі шуби з базовими речами: джинсами, нейтральними светрами та високими чоботами — простота й елегантність створюють гармонійний контраст із виразним верхнім одягом.
Пуховик
Для екстремальних морозів незамінний пуховик. Сучасні моделі поєднують практичність і стиль: довгі або середньої довжини, з капюшонами, поясами та декоративними стяжками.
Вони дозволяють залишатися у теплі, не жертвуючи силуетом. Для повсякденного носіння обирайте нейтральні відтінки, а яскраві пуховики стануть акцентом зимового гардеробу.
Модні деталі та аксесуари
Не менш важливими є аксесуари: шарфи, рукавички та головні убори не лише зігрівають, а й завершують образ.
Масивні шарфи й об’ємні шапки додають стилю, а яскраві рукавички чи сумка можуть стати яскравою деталлю у монохромному луці.
Навіть у найсуворіші морози можна мати модний вигляд, поєднуючи тепло та стиль. Головне правило: обирайте якісні матеріали, продумуйте довжину та крій, і не забувайте про аксесуари, які підкреслюють індивідуальність вашого образу.