Якщо хочете мати елегатний вигляд навіть у сильний мороз: ось що носити взимку

Як мати стильний вигляд взимку і не замерзнути / © pexels.com

Реклама

Пальто, дублянка, шуба з екохутра або пуховик поєднують тепло й актуальні модні тренди, роблячи образ завершеним навіть у найсуворіші зимові дні.

Трендовий верхній одяг зими 2026

Вовняне пальто

Вовняне пальто залишається універсальним must-have цієї зими. Воно надійно захищає від холоду та ідеально підходить як для ділових, так і для повсякденних образів.

Найстильніші моделі — довжиною нижче коліна або максі: вони зігрівають і візуально подовжують силует.

Реклама

Щоб зробити образ більш актуальним, доповніть пальто поясом, масивним шарфом або контрастним головним убором — яскравий акцент відразу оживить лук.

Дублянка з овчини

Дублянки з овчини повертаються в моду завдяки своїй здатності зберігати тепло навіть у лютий мороз. Натуральна шкіра та м’яке хутро всередині забезпечують комфорт і практичність.

Особливо стильний вигляд мають укорочені моделі з широкими комірами. Поєднуйте їх із джинсами та грубими черевиками — і повсякденний образ набуває сучасного шарму.

Шуба зі штучного хутра

Штучне хутро залишається фаворитом тих, хто обирає етичну та екологічну моду. Яскраві кольори, оверсайз-крої та декоративні деталі роблять образ ефектним навіть у холодну погоду.

Реклама

Найкраще поєднувати такі шуби з базовими речами: джинсами, нейтральними светрами та високими чоботами — простота й елегантність створюють гармонійний контраст із виразним верхнім одягом.

Пуховик

Для екстремальних морозів незамінний пуховик. Сучасні моделі поєднують практичність і стиль: довгі або середньої довжини, з капюшонами, поясами та декоративними стяжками.

Вони дозволяють залишатися у теплі, не жертвуючи силуетом. Для повсякденного носіння обирайте нейтральні відтінки, а яскраві пуховики стануть акцентом зимового гардеробу.

Модні деталі та аксесуари

Не менш важливими є аксесуари: шарфи, рукавички та головні убори не лише зігрівають, а й завершують образ.

Реклама

Масивні шарфи й об’ємні шапки додають стилю, а яскраві рукавички чи сумка можуть стати яскравою деталлю у монохромному луці.

Навіть у найсуворіші морози можна мати модний вигляд, поєднуючи тепло та стиль. Головне правило: обирайте якісні матеріали, продумуйте довжину та крій, і не забувайте про аксесуари, які підкреслюють індивідуальність вашого образу.