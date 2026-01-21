ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Якщо хочете мати елегатний вигляд навіть у сильний мороз: ось що носити взимку

З приходом морозів особливо важливо обирати верхній одяг, який не лише зігріває, а й додає стилю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як мати стильний вигляд взимку і не замерзнути

Як мати стильний вигляд взимку і не замерзнути / © pexels.com

Пальто, дублянка, шуба з екохутра або пуховик поєднують тепло й актуальні модні тренди, роблячи образ завершеним навіть у найсуворіші зимові дні.

Трендовий верхній одяг зими 2026

Вовняне пальто

Вовняне пальто залишається універсальним must-have цієї зими. Воно надійно захищає від холоду та ідеально підходить як для ділових, так і для повсякденних образів.

Найстильніші моделі — довжиною нижче коліна або максі: вони зігрівають і візуально подовжують силует.

Щоб зробити образ більш актуальним, доповніть пальто поясом, масивним шарфом або контрастним головним убором — яскравий акцент відразу оживить лук.

Дублянка з овчини

Дублянки з овчини повертаються в моду завдяки своїй здатності зберігати тепло навіть у лютий мороз. Натуральна шкіра та м’яке хутро всередині забезпечують комфорт і практичність.

Особливо стильний вигляд мають укорочені моделі з широкими комірами. Поєднуйте їх із джинсами та грубими черевиками — і повсякденний образ набуває сучасного шарму.

Шуба зі штучного хутра

Штучне хутро залишається фаворитом тих, хто обирає етичну та екологічну моду. Яскраві кольори, оверсайз-крої та декоративні деталі роблять образ ефектним навіть у холодну погоду.

Найкраще поєднувати такі шуби з базовими речами: джинсами, нейтральними светрами та високими чоботами — простота й елегантність створюють гармонійний контраст із виразним верхнім одягом.

Пуховик

Для екстремальних морозів незамінний пуховик. Сучасні моделі поєднують практичність і стиль: довгі або середньої довжини, з капюшонами, поясами та декоративними стяжками.

Вони дозволяють залишатися у теплі, не жертвуючи силуетом. Для повсякденного носіння обирайте нейтральні відтінки, а яскраві пуховики стануть акцентом зимового гардеробу.

Модні деталі та аксесуари

Не менш важливими є аксесуари: шарфи, рукавички та головні убори не лише зігрівають, а й завершують образ.

Масивні шарфи й об’ємні шапки додають стилю, а яскраві рукавички чи сумка можуть стати яскравою деталлю у монохромному луці.

Навіть у найсуворіші морози можна мати модний вигляд, поєднуючи тепло та стиль. Головне правило: обирайте якісні матеріали, продумуйте довжину та крій, і не забувайте про аксесуари, які підкреслюють індивідуальність вашого образу.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie