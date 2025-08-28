Якщо хочете, щоб малина рясно плодоносила наступного року, обов’язково зробіть у вересні ось це

Малина — одна з найулюбленіших ягід на наших городах. Вона невибаглива, але щоб наступного року отримати щедрий урожай, варто подбати про неї вже восени. Вересень — ключовий місяць для догляду за малиною, адже саме зараз закладається основа майбутнього плодоношення. Тож розповідаємо, що треба зробити з кущами, щоб наступного літа малина порадувала великою кількістю смачних ягід.

Правильна обрізка. Після збору врожаю потрібно видалити старі пагони, яким більше двох років, вони вже не принесуть ягід, але відбиратимуть поживні речовини у молодих. Також обрізають хворі, слабкі та сухі гілки. На одному кущі мають залишитися 6-8 найміцніших пагонів.

Розпушування та прополювання. Ґрунт навколо малини слід добре розпушити, щоб коріння отримувало достатньо кисню. Бур’яни обов’язково прибирають, адже вони забирають вологу та поживні речовини.

Осіннє підживлення. У вересні малині потрібні калій і фосфор. Вони зміцнюють кореневу систему та допомагають закласти бруньки для майбутнього врожаю. Азотні добрива восени не використовуються, щоб не стимулювати зростання. Найкраще внести золу, суперфосфат або спеціальне осіннє добриво.

Рясний полив. Вересень часто буває сухим, тому кущам потрібен глибокий полив. Особливо важливо напоїти малину перед зимою, щоб коріння не пересохло й добре перенесло морози.