Якщо холодильник ледве морозить: перевірте цю просту деталь, а вже потім викликайте майстра

Чому холодильник погано морозить / © pexels.com

Фахівці з побутової техніки кажуть, що головним «винуватцем» часто буває ущільнювальна гумка на дверцятах. Саме від її стану залежить, наскільки ефективно працює ваш холодильник.

Якщо гумка втратила еластичність, дверцята перестають щільно зачинятися. Холод виходить назовні, а компресор працює без відпочинку, зношуючись набагато швидше.

Перевірити ущільнювальну гумку можна дуже просто — за допомогою звичайного аркуша паперу. Якщо він легко вислизає, значить, герметичність дверцят порушена.

Навіть невелика щілина не дає холодильнику підтримувати потрібну температуру. Він постійно намагається компенсувати витік холодного повітря.

В результаті компресор працює безперервно, що збільшує споживання електроенергії і прискорює знос техніки.

Ущільнювач може деформуватися з часом, від спеки або неправильного чищення. Іноді його пошкоджують випадково, зачепивши дверцята важким предметом.

Бруд також погіршує прилягання гумки. Жир та пил створюють тонку плівку, яка порушує герметичність.

Фахівці радять регулярно протирати ущільнювач теплою водою з м’яким мийним засобом — це подовжує його термін служби і зберігає герметичність.

Іноді гумку можна «оживити», трохи прогрівши феном. Тепло повертає еластичність і допомагає виправити дрібні деформації.

Але якщо ущільнювач порвався — його доведеться замінити. Це недорога деталь, яку легко встановити самостійно.

Більшість проблем із слабким морозінням виникає саме через негерметичні дверцята. І люди даремно витрачають гроші на майстрів, тоді як рішення лежить на поверхні.

Якщо ж ущільнювач у нормі, варто перевірити вентиляцію навколо холодильника. Перегрівання корпусу теж знижує ефективність роботи.