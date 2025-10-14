Що робити, якщо не несуться кури / © unsplash.com

Реклама

Кожен господар знає, як прикро, коли кури раптом припиняють нестися. Ще вчора у гніздах було повно яєць, а сьогодні лише кілька або й зовсім порожньо. Причини можуть бути різні: від зміни погоди до неправильного раціону. Але є кілька простих кроків, які допоможуть швидко вирішити проблему. Розповідаємо, що треба робити, щоб кури знову почали нестися.

Якщо кури не несуться: що робити, щоб швидко вирішити проблему