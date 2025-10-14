ТСН у соціальних мережах

Якщо кури припинили нестися: зробіть ось це — і яєць нікуди буде подіти

Є прості методи, перевірені часом, які допоможуть вирішити проблему. Кури будуть нестися навіть у найлютіші морози, якщо дотримуватися цих рекомендацій.

Що робити, якщо не несуться кури

Що робити, якщо не несуться кури / © unsplash.com

Кожен господар знає, як прикро, коли кури раптом припиняють нестися. Ще вчора у гніздах було повно яєць, а сьогодні лише кілька або й зовсім порожньо. Причини можуть бути різні: від зміни погоди до неправильного раціону. Але є кілька простих кроків, які допоможуть швидко вирішити проблему. Розповідаємо, що треба робити, щоб кури знову почали нестися.

Якщо кури не несуться: що робити, щоб швидко вирішити проблему

  • Перегляньте раціон — білок і кальцій вирішують усе. Найчастіша причина того, що кури припиняють нестися, це нестача поживних речовин. Додайте до раціону білкові продукти: варену рибу, сир, подрібнене зерно, макуху або комбікорм із високим вмістом протеїну. Не забувайте про кальцій, бо без нього шкаралупа стає тонкою, а кури швидше виснажуються. Найкраще джерело — подрібнена яєчна шкаралупа, крейда або спеціальні мінеральні добавки.

  • Додайте світла — курям потрібно не менше 14 годин. Кури реагують на тривалість дня: якщо світла мало, організм переходить у «режим відпочинку». Особливо це помітно взимку. Вихід простий — встановіть додаткове освітлення в курнику. Лампа потужністю 40-60 Вт, увімкнена зранку й увечері, здатна подвоїти кількість яєць уже за тиждень.

  • Стежте за температурою в курнику. Оптимальна температура для курей — від +12 до +20°C. Якщо холодніше, кури витрачають енергію на обігрів тіла, а не на виробництво яєць. Тому взимку варто утеплити приміщення, прибрати протяги й додати сухої підстилки.

  • Додайте трохи вітамінів із городу. Дрібно порізана морква, гарбуз, буряк, капустяне листя, кропива або зелена цибуля — це чудові природні добавки, які підтримують імунітет і підвищують продуктивність. Досвідчені птахівники радять раз на тиждень робити вітамінну мішанку — із варених овочів і зерна.

