Якщо любите садити картоплю на одному місці: ось через скільки років ви втратите урожай

Скільки років можна садити картоплю на одному місці

Фахівці попереджають, що садити картоплю на одному місці понад двох років поспіль є грубою помилкою. Вже на третій сезон ви можете помітити, що урожай різко впав, а хвороби частіше атакують паростки. Все через те, що в ґрунті накопичуються небезпечні інфекції, зокрема, фітофтороз. Шкідники також починають активніше атакувати рослину.

Також не варто висаджувати картоплю після томатів, перців, баклажанів. Всі ці культури мають однакові хвороби, тому земля не встигає відновитися і перетворюється на розсадник проблем.

За словами агрономів, потрібно зробити паузу щонайменше на 3-4 роки. Саме за стільки ґрунт відновиться, а кількість шкідників і збудників хвороб максимально зменшилася.

Щоб повернути землі родючість після картоплі, фахівці радять висаджувати бобові (соя, горох, квасоля). Вони допомагають наситити ґрунт азотом. Непогано працюють деякі сидерати, зокрема, фацелія, гірчиця, люпин. Вони покращують структуру землі, «очищають» її.