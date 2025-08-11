ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Якщо листя має такі ознаки, моркву вже час викопувати, поки вона соковита і хрумка

Які ще ознаки того, що морква достигла і її час викопувати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як зрозуміти, що моркву вже час викопувати

Як зрозуміти, що моркву вже час викопувати / © Pixabay

Автор YouTube-каналу «Корисне TV» поділився порадами, коли саме варто збирати врожай моркви, щоб вона була максимально соковитою та смачною. Про це пише ресурс gordonua.com.

Для ранньостиглих сортів моркви оптимальний час викопування — початок серпня. Пізні сорти рекомендовано викопувати наприкінці серпня — на початку вересня.

Якщо ви не впевнені, який сорт садили, орієнтуйтеся на стан листя. Поки бадилля має насичений зелений колір, не варто викопувати моркву, дайте їй ще дозріти. А от якщо листя починає жовтіти та лягати на ґрунт, це сигнал, що морква вже досягла своїх максимальних розмірів і смакових властивостей.

Які ще ознаки того, що морква достигла

У регіонах із частими дощами варто діяти обережно: викопайте кілька коренеплодів і уважно їх огляньте. Якщо на поверхні з’являються тріщини, не зволікайте зі збиранням, навіть якщо листя ще не пожовтіло. Інакше морква швидко втратить свій привабливий вигляд і смакові властивості.

Стигла морква має щільну текстуру, яскраве забарвлення та виражений аромат. Якщо зібрати її вчасно, вона гарно зберігатиметься і довше залишатиметься соковитою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie