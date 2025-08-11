Якщо листя має такі ознаки, моркву вже час викопувати, поки вона соковита і хрумка

Як зрозуміти, що моркву вже час викопувати / © Pixabay

Автор YouTube-каналу «Корисне TV» поділився порадами, коли саме варто збирати врожай моркви, щоб вона була максимально соковитою та смачною. Про це пише ресурс gordonua.com.

Для ранньостиглих сортів моркви оптимальний час викопування — початок серпня. Пізні сорти рекомендовано викопувати наприкінці серпня — на початку вересня.

Якщо ви не впевнені, який сорт садили, орієнтуйтеся на стан листя. Поки бадилля має насичений зелений колір, не варто викопувати моркву, дайте їй ще дозріти. А от якщо листя починає жовтіти та лягати на ґрунт, це сигнал, що морква вже досягла своїх максимальних розмірів і смакових властивостей.

Які ще ознаки того, що морква достигла

У регіонах із частими дощами варто діяти обережно: викопайте кілька коренеплодів і уважно їх огляньте. Якщо на поверхні з’являються тріщини, не зволікайте зі збиранням, навіть якщо листя ще не пожовтіло. Інакше морква швидко втратить свій привабливий вигляд і смакові властивості.

Стигла морква має щільну текстуру, яскраве забарвлення та виражений аромат. Якщо зібрати її вчасно, вона гарно зберігатиметься і довше залишатиметься соковитою.