Як на маленькому городі посадити багато овочів / © pixabay.com

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Професійні агрономи пропонують усім, хто має маленькі городи, дієве і досить просте рішення — це ущільнення. Такий підхід до висаджування овочевих культур дозволить продуктивно використати кожен клаптик землі. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, як посадити овочі на маленькій ділянці, щоб на все вистачило місця й культури не конкурували між собою за поживні речовини, сонце й вологу.

Як організувати правильне «сусідство» овочевих культур

Щоб рослини не гальмували ріст одна одної, треба правильно підбирати компаньйонів.

Баклажани притягують колорадських жуків, тоді як квасоля й горох відлякують їх.

Не слід садити бобові культури біля часнику та цибулі.

Помідори не варто садити поруч із капустою, горохом та картоплею.

Кріп добре садити біля капусти.

Базилік гарно впливає на смак та аромат помідорів.

Варто враховувати ще один важливий момент — терміни дозрівання. Салат, редис та зелена цибуля встигнуть дати перший урожай ще до того, як інші культури розростуться. Тому цю городину можна сміливо садити у міжрядді інших овочевих культур.

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Як ущільнити грядки на городі: поради експертів

Якщо правильно поєднати рослини, це дозволить не лише зекономити місце, а й забезпечити природний захист від шкідників.

Капуста та селера. Селера відлякуватиме білокрилок і не заважатиме капусті розростатися.

Полуниця, часник і петрушка — ці культури захищатимуть одна одну від комах-шкідників.

Морква та цибуля — класичний тандем рослин, які захищатимуть одна одну від комах.

Квасоля і картопля — збагачуватимуть ґрунт азотом, а квасоля відлякуватиме шкідників від картоплі.

Декілька порад, щоб зробити метод ущільнення ще ефективнішим.

Садіть по периметру городу рослини, які відлякуватимуть від овочів шкідників — чорнобривці, календулу, лаванду, коріандр.

Необхідно дотримуватися принципу сівозміни, щоб отримувати зі свого городу максимальний урожай.

Обов’язково підживлюйте овочі: ущільнені грядки потребують значно більше добрив, ніж звичайні.