Якщо мало фаршу, що додати, щоб вийшло багато смачних і пухких котлет: не хліб і не картоплю

Буває так, що фаршу небагато, а котлет треба приготувати на всю родину. Зазвичай у таких ситуаціях додають хліб або картоплю, але це змінює смак і робить страву несмачною. Насправді існують інші інгредієнти, які збільшать об’єм фаршу та зроблять котлети напрочуд соковитими, пухкими й дуже ароматними.

Додайте обсмажену цибулю. Цибуля сама собою має здатність утримувати вологу, роблячи котлети ніжними. Якщо її попередньо злегка обсмажити на вершковому маслі чи олії, вона не тільки збільшить об’єм фаршу, а й надасть котлетам приємну солодкуватість і м’яку текстуру. Такий спосіб часто використовують у класичній європейській кухні, і не дарма: смак стає насиченим, а котлети не розвалюються.

Тушкована або смажена морква. Морква — ще один ідеальний варіант, коли фаршу мало, а хочеться якомога більше пишних та ароматних котлет. Її потрібно натерти на дрібній тертці й легенько протушкувати з маслом. Тепла морква добре поєднується з будь-яким видом фаршу, робить його ніжнішим і надає красивого золотавого відтінку.

Дрібно нарізані печериці. Гриби відрізняються тим, що після обсмажування зберігають багато соку та мають щільну, але м’яку текстуру. Додаючи їх до фаршу, ви не просто збільшуєте кількість котлет, а робите їх значно ароматнішими. Печериці не перебивають смак м’яса, а навпаки, роблять його глибшим.