Якщо мерзнете навіть за опалення: один простий трюк з вікнами підніме температуру у квартирі до +5 °C

Коли за вікном різко холодає, а вдома стає некомфортно холодно, питання утеплення постає негайно. Особливо тоді, коли під рукою немає ані спеціальної плівки, ані ізоляційних матеріалів, а чекати або бігти в магазин просто ніколи. Саме в таких ситуаціях виручають прості, але несподівано ефективні рішення.

Утеплення вікон в домашніх умовах

Утеплення вікон в домашніх умовах / © pexels.com

Знайома ситуація: через тонке скло постійно тягне холодом, кімната швидко втрачає тепло, а опалення не справляється. Заклеїти вікна наглухо не хочеться — світло потрібне, особливо взимку. І тут на допомогу приходить спосіб, про який знають не всі, але який давно використовують у холодних регіонах.

Для такої імпровізованої теплоізоляції знадобляться крохмаль і стара гардина. Саме стара тканина підходить найкраще: вона щільніша, вже «осіла», добре тримає форму й не деформується. Потрібно лише зварити простий крохмальний розчин — дві столові ложки крохмалю на літр води — дати йому трохи загуснути, а потім просочити в ньому тканину. Після цього гардину акуратно приклеюють прямо до скла, ретельно розгладжуючи руками.

Крохмаль працює як природний клей: він надійно фіксує тканину, а після висихання стає майже непомітним. Гардина залишається напівпрозорою, пропускає світло, але водночас створює шар, який стримує холод.

Така теплоізоляція здатна триматися роками. Тканину можна навіть протирати вологою ганчіркою — вона не відклеюється і не втрачає вигляду. Якщо все зроблено правильно, без складок і зазорів, різниця відчувається одразу: звичайне скло холодне на дотик, тоді як поверхня з наклеєною тканиною залишається помітно теплішою. Це означає лише одне — тепло більше не «тікає» з кімнати.

Цей метод давно використовують у різних країнах, де взимку житло швидко охолоджується. Він не потребує карнизів, складних конструкцій чи дорогих матеріалів. Усе необхідне зазвичай уже є вдома — десь на полиці або в шафі.

Такий спосіб ідеально підійде тим, хто хоче швидко, дешево й без зайвих зусиль зробити дім теплішим. Він дозволяє зберегти комфорт, світло й затишок навіть у холодний період. Адже коли є бажання, просте рішення завжди знаходиться — без відмовок і відкладання «на потім».

