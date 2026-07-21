Якщо мрієте про спокійного собаку: експерти назвали 7 найкращих порід із лагідною вдачею

Мопс / © Credits

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Багато людей, обираючи домашнього улюбленця, звертають увагу не лише на зовнішність чи розмір собаки, а й на її характер. Якщо ви мрієте про врівноваженого чотирилапого друга, який комфортно почуватиметься у спокійній домашній атмосфері, варто враховувати особливості породи. Ветеринарні експерти зазначають, що хоча на поведінку тварини впливають виховання та умови життя, генетика також відіграє важливу роль у формуванні темпераменту.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Ветеринарна хірургиня Гіларі Хамм-Бітті пояснює, що темперамент собаки — це її характер або особистість. За її словами, коли йдеться про чистопородних собак, саме спадковість є одним із головних чинників, які визначають особливості поведінки.

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Водночас ветеринарна консультантка Джо Майєрс застерігає не плутати спокійний характер із пасивністю чи невибагливістю. Навіть врівноважені породи потребують регулярних фізичних навантажень, уваги господаря та належного догляду. Тому під час вибору домашнього улюбленця важливо оцінювати не лише породу, а й індивідуальні особливості конкретної тварини.

Експерти назвали сім порід, які найчастіше вирізняються спокійною вдачею.

Німецький дог

Попри свої значні розміри, німецький дог давно здобув репутацію «ніжного велетня». За словами Гіларі Хамм-Бітті, представники цієї породи зазвичай спокійні, терплячі та дуже прив’язуються до своєї родини. Хоча їм необхідні регулярні фізичні вправи, після прогулянок вони швидко розслабляються та із задоволенням проводять час поруч із господарями. За належного виховання німецькі доги можуть стати чудовими сімейними собаками.

Мопс

Спокійними можуть бути не лише великі собаки. Мопси також входять до переліку порід із врівноваженим характером. Експертка зазначає, що це одна з найдавніших порід, історія якої бере початок у Китаї. Мопси найбільше люблять перебувати поруч із власниками та легко створюють атмосферу домашнього затишку.

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Фахівці також пояснюють, що через особливості будови морди та дихальних шляхів мопси часто менш енергійні, ніж багато інших порід, тому нерідко віддають перевагу спокійному відпочинку.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленди відомі своїм терплячим і лагідним характером. За словами Гіларі Хамм-Бітті, цю породу виводили для повільної та стабільної роботи, що відобразилося на її темпераменті.

Крім того, ньюфаундлендів часто називають «собаками-няньками» через їхнє уважне ставлення до дітей. Попри любов до активності, вони також із задоволенням відпочивають разом із родиною.

Бергамська вівчарка

Бергамські вівчарки можуть потребувати більш ретельного догляду за шерстю, однак їхній характер експерти називають одним із найспокійніших. Ветеринарна хірургиня Еймі Ворнер зазначає, що ці собаки віддають перевагу тихому середовищу та більше схильні уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо, ніж поводитися неспокійно.

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Завдяки врівноваженому характеру вони можуть стати відданими домашніми компаньйонами.

Бассет-хаунд

До списку також увійшов бассет-хаунд. За словами Джо Майєрс, його некваплива поведінка, характерна зовнішність і спокійний вигляд створюють враження дуже врівноваженого собаки.

Водночас експертка наголошує, що це не означає повної пасивності. Бассет-хаунди належать до гончих собак, тому, відчувши цікавий запах, можуть проявляти неабияку наполегливість.

Кламбер-спанієль

Кламбер-спанієлі поєднують любов до відпочинку із потребою в регулярних прогулянках. За словами Еймі Ворнер, порівняно з багатьма іншими спанієлями вони мають більш повільний і врівноважений темперамент.

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Експерти нагадують, що власникам таких собак все одно потрібно стежити за їхньою фізичною формою, вагою та здоров’ям суглобів, адже навіть спокійні породи потребують достатньої рухової активності.

Тибетський спанієль

Тибетські спанієлі також відомі своєю врівноваженістю. Вони люблять перебувати поруч із родиною та часто спокійно спостерігають за тим, що відбувається навколо.

Як зазначає Джо Майєрс, цих собак можна описати не лише як спокійних, а й як дуже спостережливих. Саме ця риса робить їх уважними та відданими домашніми компаньйонами.

Нагдаємо, раніше ми повідомляли, що раптове тремтіння або здуття живота у собаки можуть бути не просто поганим самопочуттям. Ветеринари попереджають: один із цих симптомів нерідко вимагає негайної операції, адже зволікання може коштувати тварині життя.

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