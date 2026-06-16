Якщо на пакованні є такі написи, то це точно не вершкове масло: будьте уважні, щоб не помилитися

Які ознаки якісного вершкового масла / © pixabay.com

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У магазинах дедалі частіше можна зустріти продукти, які зовні нагадують вершкове масло, але насправді це не так. Це можуть бути спреди чи жирові суміші з додаванням рослинних компонентів. Щоб не помилитися під час покупки, важливо уважно читати етикетку та знати, які написи одразу видають фальсифікат.

Чому важливо перевіряти склад

Вершкове масло — це продукт, який повинен містити лише молочний жир. Коли до складу додають рослинні олії й інші замінники, це вже інший продукт, навіть якщо паковання має подібний вигляд.

Такі замінники можуть:

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мати нижчу харчову цінність;

містити трансжири;

відрізнятися смаком і якістю;

коштувати дешевше, але вводити в оману покупців.

Саме тому перевірка етикетки є ключовим кроком перед придбанням.

Які написи на пакованні мають насторожити

Щоб не купити фальсифікат замість справжнього вершкового масла, звертайте увагу на такі формулювання:

«спред» або «спред рослинно-вершковий»;

«жировий продукт»;

«масло з додаванням рослинних жирів»;

«молоковмісний продукт»;

«замінник молочного жиру»;

«легке масло» або «масляний продукт».

Якщо на етикетці присутні подібні формулювання, це означає, що перед вами не класичне вершкове масло.

Як розпізнати справжнє вершкове масло

Справжній продукт зазвичай має простий склад. На етикетці повинно бути зазначено:

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вершки або пастеризоване молоко;

жирність, зазвичай 72,5% або 82,5%.

Чим коротший склад, тим вища ймовірність, що це натуральний продукт без домішок.

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