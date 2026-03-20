Якщо на пакованні є такий напис, то це точно не вершкове масло: як відрізнити фальсифікат
На що звернути увагу під час вибору вершкового масла, щоб упевнитися, що продукт дійсно якісний та смачний.
Вершкове масло — один з найпопулярніших молочних продуктів, але не всі його види, які є на полицях магазинів, відповідають стандартам якості. Часто виробники додають рослинні жири, стабілізатори й ароматизатори, які змінюють смак, текстуру та харчову цінність продукту. Фальсифікат може мати привабливий вигляд і помірну ціну, але не принесе жодної користі та навіть може бути шкідливим за регулярного вживання. Розпізнати підробку можливо ще в магазині, головне — знати, на яку інформацію на пакованні потрібно звертати особливу увагу.
На що звертати увагу під час вибору вершкового масла
Напис «спред» або «вершковий продукт» — найперший сигнал, що цей продукт не натуральний. Справжнє масло містить лише вершки без додавання будь-яких жирів, навіть для підвищення користі.
Вміст жиру. Натуральне масло має жирність щонайменше 82%, і цей показник має бути вказаний без додаткових уточнень.
Склад продукту. Якщо поряд з вершками зазначені рослинні олії, емульгатори, стабілізатори й ароматизатори — це фальсифікат.
Термін придатності та умови зберігання. Масло без консервантів швидко псується, а тривалий термін придатності за низької жирності може свідчити про додавання речовини.
Які додаткові способи перевірки вершкового масла вдома
Навіть після придбання можна провести прості тести, щоб оцінити натуральність продукту:
Колір і текстура. Натуральне масло має однорідний кремовий колір і м’яку, але щільну текстуру. Занадто яскравий або рівномірний жовтий колір може свідчити про додані барвники.
Танення. Справжнє вершкове масло швидко тане за кімнатної температури, залишаючи після себе легкий молочний запах, водночас спреди можуть лише виділяти вологу.
Смак. Натуральне масло має характерний вершковий смак без гіркуватості чи хімічних ноток.