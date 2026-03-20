Якщо на пакованні є такий напис, то це точно не вершкове масло: як відрізнити фальсифікат

Як правильно вибрати якісне масло

Реклама

Вершкове масло — один з найпопулярніших молочних продуктів, але не всі його види, які є на полицях магазинів, відповідають стандартам якості. Часто виробники додають рослинні жири, стабілізатори й ароматизатори, які змінюють смак, текстуру та харчову цінність продукту. Фальсифікат може мати привабливий вигляд і помірну ціну, але не принесе жодної користі та навіть може бути шкідливим за регулярного вживання. Розпізнати підробку можливо ще в магазині, головне — знати, на яку інформацію на пакованні потрібно звертати особливу увагу.

На що звертати увагу під час вибору вершкового масла

Напис «спред» або «вершковий продукт» — найперший сигнал, що цей продукт не натуральний. Справжнє масло містить лише вершки без додавання будь-яких жирів, навіть для підвищення користі.

Вміст жиру. Натуральне масло має жирність щонайменше 82%, і цей показник має бути вказаний без додаткових уточнень.

Склад продукту. Якщо поряд з вершками зазначені рослинні олії, емульгатори, стабілізатори й ароматизатори — це фальсифікат.

Термін придатності та умови зберігання. Масло без консервантів швидко псується, а тривалий термін придатності за низької жирності може свідчити про додавання речовини.

Які додаткові способи перевірки вершкового масла вдома

Навіть після придбання можна провести прості тести, щоб оцінити натуральність продукту: