Якщо не покласти цей овоч на картоплю, вона згниє за кілька тижнів, а так лежатиме аж до літа

Як зберігати картоплю в погребі, щоб не гнила / © www.freepik.com/free-photo

Зберегти картоплю до наступного врожаю — справжнє випробування для кожного городника. Навіть якщо погреб добре підготовлений, підвищена вологість, різкі перепади температури та брак вентиляції часто призводять до псування бульб. Проте є простий, але вкрай дієвий метод, який дозволяє надовго подовжити свіжість картоплі. Його використовують здавна, і секрет досить простий — це звичайнісінький буряк.

Чому буряк допомагає зберегти картоплю до наступного врожаю

Вбирає зайву вологу. Буряк працює як природна губка, захищаючи картоплю від гниття та появи цвілі.

Створює захисний бар’єр. Шар буряку зверху не пропускає світло, яке може зробити бульби зеленими та небезпечними для вживання.

Згладжує температурні коливання. Завдяки щільній структурі коренеплід допомагає утримувати стабільний мікроклімат у погребі, навіть під час різкого похолодання.

Як правильно складати картоплю з буряком

Перед закладанням урожаю на зберігання переберіть картоплю, приберіть пошкоджені та гнилі бульби.

Відіберіть здоровий буряк без ознак хвороб чи шкідників.

У ящиках або безпосередньо в погребі викладіть шар картоплі.

Зверху рівномірно розподіліть буряк.

Продовжуйте чергувати шари, доки не складете увесь урожай.

Завершальний шар обов’язково має бути з буряка.

Важливі поради для кращого зберігання картоплі у погребі