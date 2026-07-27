Якщо не родять огірки, що робити, чим підживити рослини

Огірки цвітуть, а не плодоносять

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Багато городників у другій половині літа стикаються з неприємною ситуацією, коли огірки раптово зупиняють свій ріст, зав’язь жовтіє та осипається, а плодоношення повністю припиняється. Зазвичай у цей момент здається, що рослини вже віджили своє і їх слід видалити з грядки. Проте досвідчені агрономи стверджують, що за допомогою правильної та своєчасної реанімації огіркові кущі можна успішно повернути до життя і отримати ще один щедрий урожай.

Чому огірки цвітуть, але не плодоносять

Головною причиною такого стану у кінці сезону є дефіцит або дисбаланс калію. Перед початком підживлення надзвичайно важливо відрізнити нестачу калію від його надлишку, оскільки зовнішні симптоми бувають дуже схожими. Якщо ви протягом літа не вносили калійні добрива, рослина однозначно страждає від його дефіциту. Водночас надлишок елемента завдає культурі не меншої шкоди, припиняючи її розвиток.

Як реанімувати огірки

Для швидкого відновлення рослин застосовують комплексний підхід із використанням трьох різних калійних добрив протягом одного тижня. Спочатку використовують гумат калію, потім переходять на сульфат калію і завершують цикл застосуванням монофосфату калію. Кожен із цих препаратів виконує унікальну додаткову функцію, живлячи рослину необхідними мікроелементами. Добрива вносять як кореневим, так і позакореневим методом за чіткою схемою та з певним інтервалом.

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Рятуємо огірки, омолоджуючи їх: як це зробити

Ще однією поширеною причиною зупинки росту є досягнення рослиною верхньої шпалери та її подальше звисання вниз, що природним чином гальмує розвиток. Для розв’язання цієї проблеми застосовують ефективний агротехнічний прийом.

З куща обривають усе листя, розташоване нижче ніж на 60 сантиметрів від верхівки. Після цього огірок обережно відв’язують від опори, а голе стебло акуратно укладають кільцем на землю. Залишену верхню частину довжиною 60 сантиметрів знову підв’язують вертикально до шпалери та проводять заплановане калійне підживлення. Завдяки зниженню навантаження на кореневу систему та активізації калію вже за тиждень огірки почнуть активно рости й знову почнуть плодоносити.

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