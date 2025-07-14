Якщо не заряджається телефон: як почистити гніздо для зарядки в домашніх умовах

Як видалити забруднення з зарядного порта / © Pixabay

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Почистити гніздо зарядки телефону — непросте завдання, адже потрібно робити це дуже акуратно, щоб не пошкодити. Але його не можна назвати неможливим.

Щоб обережно очистити гніздо зарядки вам знадобиться звичайна зубочистка. Накрутіть на неї невелику кількість вати, як на паличках, а після цього вставте в порт. Тут дуже важливо не натискати надто сильно, адже тоді ви можете загнати сміття ще далі.

Якщо телефон все-рівно заряджається погано, навіть після такого очищення, можливо, проблема була не у смітті. Тоді слід занести його майстрам на діагностику.

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Дехто радить використовувати вату, змочену в невеликій кількості ізопропілового спирту. Дуже важливо після такого очищення дати телефону просохнути і тільки після цього запускати його та перевіряти, чи він заряджається.

Інколи в Мережі можна зустріти поради з використання стисненого повітря. Проте, слід зазначити, хоча цей спосіб дійсно робочий, проте він недоступний звичайним користувачам.

На жаль, засмічення порта зарядки відбувається постійно під час користуваня гаджетом. Особливо, якщо він у вас вже тривалий час. Часто причиною стає й необережність, якщо ви випускаєте телефон з рук в пісок або землю.