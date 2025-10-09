Якщо немає гною, чим замінити восени: ці добрива перетворять найбідніший ґрунт на чорнозем

Чим замінити гній: які найкращі добрива / © pixabay.com

Восени город потребує відпочинку і підживлення. Після збору врожаю земля залишається виснаженою, адже рослини забирають із неї всі поживні речовини. Багато хто звик удобрювати ділянку гноєм, але не завжди є можливість його дістати, а ще він може містити насіння бур’янів і личинки шкідників. На щастя, існує кілька натуральних і безпечних замінників гною, які працюють не гірше, а іноді й краще. Вони покращують структуру ґрунту, насичують його мінералами і готують до весни.

Чим найкраще замінити гній восени, щоб земля навесні була родючою та пухкою