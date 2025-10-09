ТСН у соціальних мережах

Якщо немає гною, чим замінити восени: ці добрива перетворять найбідніший ґрунт на чорнозем

Як підготувати ґрунт до наступного сезону, щоб був родючим та пухким: найкраще органічне підживлення.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
© pixabay.com

Восени город потребує відпочинку і підживлення. Після збору врожаю земля залишається виснаженою, адже рослини забирають із неї всі поживні речовини. Багато хто звик удобрювати ділянку гноєм, але не завжди є можливість його дістати, а ще він може містити насіння бур’янів і личинки шкідників. На щастя, існує кілька натуральних і безпечних замінників гною, які працюють не гірше, а іноді й краще. Вони покращують структуру ґрунту, насичують його мінералами і готують до весни.

Чим найкраще замінити гній восени, щоб земля навесні була родючою та пухкою

  • Компост — це екологічно чисте, перевірене добриво, яке можна зробити самостійно. У компостну яму додають залишки овочів, фруктів, скошену траву, сухе листя і трохи землі. Восени компост розкидають по грядках шаром до 3 см і перекопують разом із ґрунтом. За зиму всі органічні залишки перегниють і утворять родючий гумус. Навесні така земля стає м’якою, пухкою й насиченою поживними речовинами. Додайте до компосту трохи золи чи кропиви, це прискорить перегнивання й збагатить суміш мікроелементами.

  • Деревний попіл. Зола — одне з найкращих природних добрив, яке може повністю замінити гній за вмістом мікроелементів. Вона містить калій, кальцій, магній, фосфор, а також зменшує кислотність ґрунту. Розсипте по ділянці склянку золи на 1 м², перекопайте землю, щоб речовина рівномірно перемішалася з верхнім шаром. Попіл робить ґрунт пухким і повітропроникним, а також відлякує шкідників.

  • Опале листя. Не поспішайте спалювати листя, воно чудово підходить для мульчування. Розкладіть його на грядках шаром до 10 сантиметрів, воно збереже вологу, захистить землю від промерзання і поступово перетвориться на природне добриво.

