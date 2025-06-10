Чим підживити хвору орхідею, щоб ожила / © pixabay.com

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Часто причиною хвороби орхідеї є неправильний догляд. Однак проблему досить легко виправити за допомогою натурального підживлення з бананових шкірок. Про це пише ресурс ukrayinynovyny.pl.

Бананове добриво — природний стимулятор для орхідей

Бананова шкірка містить калій, фосфор, кальцій і магній — мікроелементи, які підтримують зростання, цвітіння та відновлення ослаблених рослин. Настій на основі цих відходів допоможе оживити орхідею вже після кількох поливів. Добриво також посилює колір листя та зміцнює кореневу систему.

Як приготувати підживлення.

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Подрібніть шкірку стиглого банана.

Залийте її водою, пів літри буде досить, та залиште в темному місці на 2–3 дні.

Процідіть настій і розведіть відстояною водою у співвідношенні 1:1.

Поливайте орхідею кожні 2–3 тижні до повного відновлення.

Які головні правила догляду за орхідеєю

Освітлення. Найкраще ставити орхідею на східне підвіконня. Оскільки брак світла призведе до зупинки цвітіння, а надлишок — до опіків листя.

Температура. Ідеальні умови для квітки будуть за температури до +23 °C вдень і близько +18 °C вночі. Раптові перепади температури згубні для орхідеї, тому за цим варто уважно стежити.

Субстрат. Суміш кори, кокосового волокна, деревного вугілля й перліту забезпечує вентиляцію та правильний дренаж.

Полив. Коли коріння орхідеї стає сріблястим чи білим, квітку треба поливати. Зелене коріння означає, що вода не потрібна. Кожні 10–14 днів занурюйте горщик у воду на 15–20 хвилин.

Підживлення. Для гарного зростання та розвитку рослині потрібні мінерали. Банановий настій буде найкращою альтернативою дороговартісним добривам.