Як врятувати пересолений суп / © unsplash.com

Один із найдієвіших методів — додати в киплячий суп трохи звичайного цукру. Половини чайної ложки цілком достатньо, щоб надлишок солі нейтралізувався, не надаючи страві солодкуватого присмаку.

Ще один ефективний варіант — використати столовий оцет. Кілька крапель допоможуть збалансувати смак, головне — додавати їх поступово, постійно дегустуючи суп, аби не переборщити з кислинкою.

Коли немає ні цукру, ні оцту, на допомогу приходить рис. Насипте в марлевий мішечок жменю будь-якого рису та занурте його в пересолений суп. У процесі 5–7-хвилинного кипіння крупа вбере зайву сіль, після чого мішечок просто дістають — консистенція при цьому не змінюється.

Для крем-супів чи супів-пюре добре працює ще один прийом: додавання збитого яйця або невеликої кількості вершків. Вони м’яко пом’якшують надлишкову солоність і зберігають ніжну текстуру страви.

Звичайно, можна просто розбавити суп водою або додати картоплю, проте такі методи часто змінюють густину та початковий смаковий баланс. Натомість швидкі кулінарні лайфгаки дозволяють зберегти автентичний рецепт і врятувати страву без втрати якості.