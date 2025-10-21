ТСН у соціальних мережах

Якщо після прання пуховик звалявся і втратив форму — ось спосіб повернути йому об’єм усього за кілька хвилин

Настала пора дістати з шафи осінній пуховик. Перед тим як його вдягати, верхній одяг варто освіжити — за кілька місяців зберігання він вбирає пил і неприємні запахи.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як розправити пух в пуховику після прання

Як розправити пух в пуховику після прання / © unsplash.com

Та після прання часто трапляється прикрість: замість охайної куртки — безформна ганчірка. Пух звалюється у грудочки, тканина виглядає пом’ятою та втрачає об’єм.

Якщо вам знайома ця ситуація — не поспішайте засмучуватись. Є простий спосіб повернути пуховику первісний вигляд.

Що потрібно зробити:

  1. Вставте фен у рукав пуховика.

  2. Увімкніть його на середній потужності.

  3. Паралельно легко постукуйте тканину масажною щіткою.

Цей прийом допоможе розбити зваляні грудочки пуха. Уже за кілька хвилин куртка знову стане об’ємною, рівною й пухнастою — наче щойно з магазину.

