Та після прання часто трапляється прикрість: замість охайної куртки — безформна ганчірка. Пух звалюється у грудочки, тканина виглядає пом’ятою та втрачає об’єм.

Якщо вам знайома ця ситуація — не поспішайте засмучуватись. Є простий спосіб повернути пуховику первісний вигляд.

Що потрібно зробити:

Вставте фен у рукав пуховика. Увімкніть його на середній потужності. Паралельно легко постукуйте тканину масажною щіткою.

Цей прийом допоможе розбити зваляні грудочки пуха. Уже за кілька хвилин куртка знову стане об’ємною, рівною й пухнастою — наче щойно з магазину.