Якщо після прання пуховик звалявся і втратив форму — ось спосіб повернути йому об’єм усього за кілька хвилин
Настала пора дістати з шафи осінній пуховик. Перед тим як його вдягати, верхній одяг варто освіжити — за кілька місяців зберігання він вбирає пил і неприємні запахи.
Та після прання часто трапляється прикрість: замість охайної куртки — безформна ганчірка. Пух звалюється у грудочки, тканина виглядає пом’ятою та втрачає об’єм.
Якщо вам знайома ця ситуація — не поспішайте засмучуватись. Є простий спосіб повернути пуховику первісний вигляд.
Що потрібно зробити:
Вставте фен у рукав пуховика.
Увімкніть його на середній потужності.
Паралельно легко постукуйте тканину масажною щіткою.
Цей прийом допоможе розбити зваляні грудочки пуха. Уже за кілька хвилин куртка знову стане об’ємною, рівною й пухнастою — наче щойно з магазину.