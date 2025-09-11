ТСН у соціальних мережах

Якщо порошок не допоміг: 50 мл цього засобу в тазик — і речі будуть білішими за сніг

Це дешевий, простий і водночас ефективний спосіб повернути речам бездоганний білий колір.

Чим відбілити речі, якщо порошок не допоміг

Чим відбілити речі, якщо порошок не допоміг / © Credits

З часом навіть найякісніший білий одяг втрачає свій первозданний колір, набуваючи сіруватого чи жовтуватого відтінку. Звичайні порошки та відбілювачі не завжди справляються з цими проблемами. Але є простий і дешевий метод, який допоможе повернути речам первісну білизну без шкоди для тканини.

Як приготувати домашній відбілювач для одягу

Для цього знадобляться:

  • 50 мл нашатирного спирту;

  • 1 літр гарячої води, близько 50 °С;

  • можна додати 2 столові ложки прального порошку для посилення ефекту.

Спосіб застосування.

  • У тазик налийте літр гарячої води.

  • Додайте порошок і влийте нашатир.

  • Добре перемішайте, щоб склад повністю розчинився.

  • Замочіть білизну в цьому розчині та залиште мінімум на 2 години.

Уже через кілька хвилин вода почне темніти — це знак того, що тканина активно віддає бруд. Після замочування виперіть речі вручну чи у пральній машинці, потім ретельно прополощіть. Результат вас приємно здивує: білизна знову стане свіжою та білою, майже як у день придбання.

Для якого одягу підходить цей метод відбілювання

Такий розчин чудово відбілює нижню білизну, а також речі з бавовни: футболки, майки, шкарпетки. Особливо це актуально для дитячого одягу, адже засіб не містить агресивних хімічних сполук.

