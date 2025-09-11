- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 434
- Час на прочитання
- 1 хв
Якщо порошок не допоміг: 50 мл цього засобу в тазик — і речі будуть білішими за сніг
Це дешевий, простий і водночас ефективний спосіб повернути речам бездоганний білий колір.
З часом навіть найякісніший білий одяг втрачає свій первозданний колір, набуваючи сіруватого чи жовтуватого відтінку. Звичайні порошки та відбілювачі не завжди справляються з цими проблемами. Але є простий і дешевий метод, який допоможе повернути речам первісну білизну без шкоди для тканини.
Як приготувати домашній відбілювач для одягу
Для цього знадобляться:
50 мл нашатирного спирту;
1 літр гарячої води, близько 50 °С;
можна додати 2 столові ложки прального порошку для посилення ефекту.
Спосіб застосування.
У тазик налийте літр гарячої води.
Додайте порошок і влийте нашатир.
Добре перемішайте, щоб склад повністю розчинився.
Замочіть білизну в цьому розчині та залиште мінімум на 2 години.
Уже через кілька хвилин вода почне темніти — це знак того, що тканина активно віддає бруд. Після замочування виперіть речі вручну чи у пральній машинці, потім ретельно прополощіть. Результат вас приємно здивує: білизна знову стане свіжою та білою, майже як у день придбання.
Для якого одягу підходить цей метод відбілювання
Такий розчин чудово відбілює нижню білизну, а також речі з бавовни: футболки, майки, шкарпетки. Особливо це актуально для дитячого одягу, адже засіб не містить агресивних хімічних сполук.