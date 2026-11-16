Якщо пожовтіли розетки, не варто їх міняти: цей копійчаний засіб швидко поверне їм білизну

Як очистити пожовклі розетки / © pexels.com

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Білі розетки з часом можуть втрачати привабливий вигляд: на поверхні з’являються жовтуваті плями, темні сліди від пальців і шар побутового пилу. Через це здається, що пластик остаточно зіпсувався і настав час купувати нові електрофурнітуру. Але іноді повернути охайний вигляд допомагає звичайний засіб для миття посуду. Він добре справляється з жировими слідами, пилом і побутовими забрудненнями, які накопичуються навколо вимикачів та розеток. Головне, правильно його використовувати, адже під час очищення електричних пристроїв безпека важливіша за результат.

Як очистити пожовклі розетки за допомогою засобу для миття посуду

Для очищення знадобляться кілька крапель звичайного засобу для миття посуду, трохи теплої води та м’яка серветка з мікрофібри.

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Спочатку вимкніть живлення відповідного електричного кола на щитку. Серветку змочіть у слабкому мильному розчині та дуже добре відтисніть: вона має бути лише злегка вологою, без крапель води.

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Обережно протріть зовнішню поверхню розетки, не торкаючись отворів і не допускаючи потрапляння рідини всередину. Особливу увагу приділіть краям накладки, де часто накопичуються пил і жир. Після цього протріть поверхню чистою сухою серветкою.

Якщо забруднення залишилися в заглибленнях або під краями накладки, не намагайтеся діставати їх гострими предметами. Знімати накладку для окремого миття можна лише після повного знеструмлення кола та перевірки відсутності напруги. Якщо немає відповідних навичок, цю роботу краще доручити електрику.

Чому розетки жовтіють і коли очищення вже не допоможе

Важливо розрізняти два види пожовтіння. Перший — поверхневий: пластик темніє через пил, жир, сліди від рук і кухонні випари. У такому разі мильний розчин справді може повернути накладці чистий вигляд.

Другий вид — зміна кольору самого пластику. Вона відбувається через тривалий вплив сонячного випромінювання, тепла та природне старіння матеріалу. Звичайне миття такого ефекту не усуне.

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Не варто намагатися відбілити розетки хлоркою, ацетоном, концентрованими кислотами або абразивними порошками. Вони можуть пошкодити поверхню, зробити пластик крихким або зіпсувати його покриття. Меламінова губка також здатна залишити подряпини та матові ділянки.

Якщо пластик пожовтів наскрізь, має тріщини або деформації, краще замінити накладку чи весь пристрій залежно від його стану. А якщо розетка нагрівається, іскрить, має темні сліди або відчувається запах горілого, не намагайтеся її відмити — припиніть користування та зверніться до електрика.

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