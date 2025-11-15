ТСН у соціальних мережах

Якщо світло вимкнули не за графіком — що робити

В Україні знову почастішали ситуації, коли електроенергію вимикають поза стабілізаційними графіками.

Віра Хмельницька
В Україні настає довгостроковий дефіцит електроенергії, який швидко закрити не вдасться

В Україні настає довгостроковий дефіцит електроенергії, який швидко закрити не вдасться / © Unsplash

У разі запровадження екстрених відключень світла, графіки діють не для всіх, але у разі стабілізаційних відключень інформація про відсутність або наявність світла має співпадати з графіками з вашою чергою.

У YASNO пояснили, що інформація щодо вашої черги може не співпадати з реальними відключеннями з двох причин:

  • відбулось коригування графіку від оператора системи розподілу за розпорядженням «Укренерго» — в такому випадку інформація оновиться, як тільки оператор системи розподілу її оприлюднить, слідкувати можна за сповіщеннями у застосунку YASNO або Київ Цифровий

  • сталась локальна аварія у внутрішньобудинкових мережах або у ОСР

Алгоритм дій, якщо світло вимкнули без попередження

Перевірте, чи не введені екстрені відключення. Інформація доступна на офіційних сторінках YASNO, ДТЕК та «Укренерго».

Уточніть у правління ОСББ або компанії, що обслуговує будинок, чи не сталася локальна аварія.

Повідомте оператора системи розподілу, якщо ваша адреса відсутня у графіку або час не збігається. Це можна зробити на сайті ДТЕК Київські електромережі, заповнивши форму «Повідомте нас».

Раніше ми писали про те, які пристрої допоможуть пережити блекаут. Більше про це читайте у новині.

