Якщо в домі з’явилися мурахи: що говорять експерти та народні прикмети

До чого з’явилися мурахи / © Credits

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Мурахи в будинку — неприємна несподіванка, особливо якщо ще вчора їх не було, а сьогодні на кухні вже з’явилася ціла стежка комах. Проте експерти радять спочатку шукати цілком практичну причину їхньої появи, а вже потім звертатися до народних тлумачень.

Чому мурахи заходять у будинок

Найчастіше комах приваблюють їжа, вода та сприятливі умови для облаштування гнізда. Особливо легко мурахи знаходять дорогу до солодощів, крихт, продуктів, які зберігаються відкритими, а також місць із підвищеною вологістю. Деякі види можуть облаштовувати гнізда безпосередньо в стінах, під підлогою, плінтусами або в деревині, пошкодженій вологою.

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Тому якщо в домі з’явилися мурахи, варто перевірити кухонні шафки, місця біля мийки, вентиляцію, плінтуси та щілини біля труб. Продукти краще зберігати в герметичних контейнерах, крихти прибирати одразу, а доступні комахам щілини — закрити. Важливо також усунути джерело вологи.

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Якщо мурах стає дедалі більше або в приміщенні з’являються крилаті особини, це може свідчити про гніздо всередині будинку.

Що говорять народні прикмети

У народній традиції мурахи в оселі найчастіше вважалися добрим знаком. Їх пов’язували з працьовитістю та достатком, тому поява комах могла віщувати прибуток, добробут або приємні зміни в родині.

Є й конкретніші тлумачення. За деякими повір’ями, чорні мурахи в домі — до грошей, руді — до дороги або подорожі, а поява комах улітку — до поповнення в родині. Такі трактування відрізняються залежно від місцевості та конкретної народної традиції.

Вважалося також, що мурахи, які рухаються вглиб будинку, «несуть» із собою достаток, а їхній відхід з оселі могли сприймати як знак змін або втрати добробуту. Водночас це саме народні вірування, а не спосіб передбачити майбутнє.

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