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Якщо ваш смартфон нагрівається до 40°C — ви можете втратити батарею вже за пів року
Якщо телефон став гарячим під час заряджання або навіть звичайного користування, це не завжди привід для паніки. Проте регулярне перегрівання може значно скоротити термін служби акумулятора і призвести до зниження продуктивності пристрою.
Фахівці попереджають: температура понад 40°C вже є небажаною для літій-іонної батареї, особливо якщо це відбувається часто.
Чому смартфон перегрівається
Найчастіше причиною стають не заводські дефекти, а звички самого користувача.
Ось найпоширеніші фактори:
ігри або перегляд відео під прямими сонячними променями;
заряджання смартфона в товстому силіконовому чи шкіряному чохлі;
одночасна робота кількох «важких» застосунків, наприклад навігатора, камери та месенджерів;
використання неякісних або дешевих зарядних пристроїв;
носіння телефона у щільній кишені в спеку, де він додатково нагрівається від температури тіла.
Чим небезпечна температура понад 40°C
Коли батарея регулярно працює в умовах високої температури, її хімічні компоненти починають деградувати швидше. У результаті акумулятор поступово втрачає ємність, а смартфон доводиться заряджати дедалі частіше. Крім того, перегрів може викликати:
швидше розряджання батареї;
зниження продуктивності процесора;
повільнішу роботу камери;
зменшення яскравості дисплея;
у критичних випадках — пошкодження окремих компонентів пристрою.
Як уникнути перегрівання смартфона
Щоб подовжити життя акумулятора, достатньо дотримуватися кількох простих правил:
не залишайте телефон під прямим сонцем;
під час заряджання знімайте щільний чохол;
закривайте фонові застосунки, якими не користуєтеся;
використовуйте лише якісні зарядні пристрої;
у сильну спеку за можливості відмовтеся від бездротової зарядки, адже вона створює додаткове тепло.
Як правильно охолодити телефон
Якщо смартфон уже сильно нагрівся, не варто класти його в холодильник або морозильну камеру. Різкий перепад температур може призвести до утворення конденсату всередині корпусу, що значно небезпечніше за сам перегрів.
Натомість краще:
припинити використання пристрою на кілька хвилин;
вимкнути ресурсоємні програми;
покласти смартфон у затінок або на прохолодну керамічну поверхню;
дочекатися природного охолодження.
FAQ
Чому гріється телефон під час зарядки?
Невелике нагрівання є нормальним явищем, особливо якщо використовується швидка зарядка. Проте якщо корпус стає дуже гарячим або температура перевищує приблизно 40°C, причиною можуть бути неякісний зарядний пристрій, щільний чохол, фонові процеси або висока температура навколишнього середовища.
Що робити, якщо телефон перегрівається?
Припиніть користуватися смартфоном, закрийте важкі застосунки, зніміть чохол і перенесіть пристрій у прохолодне місце без прямого сонячного світла. Не охолоджуйте телефон у холодильнику чи морозильній камері — різка зміна температури може пошкодити електроніку.