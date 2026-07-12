Чому нагрівається смартфон / © pexels.com

Реклама

Фахівці попереджають: температура понад 40°C вже є небажаною для літій-іонної батареї, особливо якщо це відбувається часто.

Чому смартфон перегрівається

Найчастіше причиною стають не заводські дефекти, а звички самого користувача.

Ось найпоширеніші фактори:

Реклама

ігри або перегляд відео під прямими сонячними променями;

заряджання смартфона в товстому силіконовому чи шкіряному чохлі;

одночасна робота кількох «важких» застосунків, наприклад навігатора, камери та месенджерів;

використання неякісних або дешевих зарядних пристроїв;

носіння телефона у щільній кишені в спеку, де він додатково нагрівається від температури тіла.

Чим небезпечна температура понад 40°C

Коли батарея регулярно працює в умовах високої температури, її хімічні компоненти починають деградувати швидше. У результаті акумулятор поступово втрачає ємність, а смартфон доводиться заряджати дедалі частіше. Крім того, перегрів може викликати:

швидше розряджання батареї;

зниження продуктивності процесора;

повільнішу роботу камери;

зменшення яскравості дисплея;

у критичних випадках — пошкодження окремих компонентів пристрою.

Як уникнути перегрівання смартфона

Щоб подовжити життя акумулятора, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

не залишайте телефон під прямим сонцем;

під час заряджання знімайте щільний чохол;

закривайте фонові застосунки, якими не користуєтеся;

використовуйте лише якісні зарядні пристрої;

у сильну спеку за можливості відмовтеся від бездротової зарядки, адже вона створює додаткове тепло.

Як правильно охолодити телефон

Якщо смартфон уже сильно нагрівся, не варто класти його в холодильник або морозильну камеру. Різкий перепад температур може призвести до утворення конденсату всередині корпусу, що значно небезпечніше за сам перегрів.

Натомість краще:

Реклама

припинити використання пристрою на кілька хвилин;

вимкнути ресурсоємні програми;

покласти смартфон у затінок або на прохолодну керамічну поверхню;

дочекатися природного охолодження.

FAQ

Чому гріється телефон під час зарядки?

Невелике нагрівання є нормальним явищем, особливо якщо використовується швидка зарядка. Проте якщо корпус стає дуже гарячим або температура перевищує приблизно 40°C, причиною можуть бути неякісний зарядний пристрій, щільний чохол, фонові процеси або висока температура навколишнього середовища.

Що робити, якщо телефон перегрівається?

Припиніть користуватися смартфоном, закрийте важкі застосунки, зніміть чохол і перенесіть пристрій у прохолодне місце без прямого сонячного світла. Не охолоджуйте телефон у холодильнику чи морозильній камері — різка зміна температури може пошкодити електроніку.

Реклама

Новини партнерів