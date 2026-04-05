ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
2228
Час на прочитання
2 хв

Якщо вдома розбився градусник: що робити і як прибрати ртуть

Ртутний градусник все ще популярний серед українців, проте його розбиття може стати серйозною небезпекою для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Градусник

Градусник

Розбитий ртутний термометр — ситуація, яка може налякати. Ртуть є токсичною речовиною, пари якої можуть бути шкідливими при вдиханні. Тому важливо одразу обмежити контакт з нею та правильно здійснити прибирання.

Як правильно діяти — пояснили у ДСНС.

Що робити одразу після розбиття

Насамперед потрібно вивести з приміщення всіх людей і тварин, а також відкрити вікна для провітрювання. Водночас важливо уникати протягів, щоб не рознести дрібні кульки ртуті по кімнаті.

Збирати ртуть слід обережно. Найкраще використовувати:

  • аркуш паперу або картону

  • гумову грушу або шприц

  • клейку стрічку для дрібних частинок

  • усі зібрані кульки необхідно помістити в герметичну скляну банку з водою

Що не можна робити

  • не можна використовувати пилосос — це розпорошує ртуть

  • не варто підмітати віником — він дробить кульки на дрібніші

  • не можна викидати ртуть у сміття чи каналізацію

Чим небезпечна ртуть

Ртуть — це летючий метал, який починає швидко випаровуватися при кімнатній температурі поза контейнером. І саме випаровування ртуті потрапляють в легені й накопичуються в організмі. Якщо ртуть не прибрати, то метал повільно накопичуватиметься в організмі та викличе отруєння.

Також тварини й маленькі діти можуть проковтнути кульки ртуті. Це не так небезпечно, як дихати парами ртуті, оскільки метал майже не всмоктується з травного тракту і виводиться з калом, проте такого все ж не варто допускати.

Симптоми отруєння ртуттю можуть бути такими: головний біль, слабкість, втрата апетиту, присмак металу в роті, нудота і блювота, тремтіння в руках. А якщо ртуть накопичується у великих кількостях, то можуть виникнути значні порушення роботи всіх внутрішніх органів.

Дата публікації
Кількість переглядів
2228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie