Якщо вдома розбився градусник: що робити і як прибрати ртуть

Градусник

Розбитий ртутний термометр — ситуація, яка може налякати. Ртуть є токсичною речовиною, пари якої можуть бути шкідливими при вдиханні. Тому важливо одразу обмежити контакт з нею та правильно здійснити прибирання.

Як правильно діяти — пояснили у ДСНС.

Що робити одразу після розбиття

Насамперед потрібно вивести з приміщення всіх людей і тварин, а також відкрити вікна для провітрювання. Водночас важливо уникати протягів, щоб не рознести дрібні кульки ртуті по кімнаті.

Збирати ртуть слід обережно. Найкраще використовувати:

аркуш паперу або картону

гумову грушу або шприц

клейку стрічку для дрібних частинок

усі зібрані кульки необхідно помістити в герметичну скляну банку з водою

Що не можна робити

не можна використовувати пилосос — це розпорошує ртуть

не варто підмітати віником — він дробить кульки на дрібніші

не можна викидати ртуть у сміття чи каналізацію

Чим небезпечна ртуть

Ртуть — це летючий метал, який починає швидко випаровуватися при кімнатній температурі поза контейнером. І саме випаровування ртуті потрапляють в легені й накопичуються в організмі. Якщо ртуть не прибрати, то метал повільно накопичуватиметься в організмі та викличе отруєння.

Також тварини й маленькі діти можуть проковтнути кульки ртуті. Це не так небезпечно, як дихати парами ртуті, оскільки метал майже не всмоктується з травного тракту і виводиться з калом, проте такого все ж не варто допускати.

Симптоми отруєння ртуттю можуть бути такими: головний біль, слабкість, втрата апетиту, присмак металу в роті, нудота і блювота, тремтіння в руках. А якщо ртуть накопичується у великих кількостях, то можуть виникнути значні порушення роботи всіх внутрішніх органів.