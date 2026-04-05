Якщо вдома розбився градусник: що робити і як прибрати ртуть
Ртутний градусник все ще популярний серед українців, проте його розбиття може стати серйозною небезпекою для здоров’я.
Розбитий ртутний термометр — ситуація, яка може налякати. Ртуть є токсичною речовиною, пари якої можуть бути шкідливими при вдиханні. Тому важливо одразу обмежити контакт з нею та правильно здійснити прибирання.
Як правильно діяти — пояснили у ДСНС.
Що робити одразу після розбиття
Насамперед потрібно вивести з приміщення всіх людей і тварин, а також відкрити вікна для провітрювання. Водночас важливо уникати протягів, щоб не рознести дрібні кульки ртуті по кімнаті.
Збирати ртуть слід обережно. Найкраще використовувати:
аркуш паперу або картону
гумову грушу або шприц
клейку стрічку для дрібних частинок
усі зібрані кульки необхідно помістити в герметичну скляну банку з водою
Що не можна робити
не можна використовувати пилосос — це розпорошує ртуть
не варто підмітати віником — він дробить кульки на дрібніші
не можна викидати ртуть у сміття чи каналізацію
Чим небезпечна ртуть
Ртуть — це летючий метал, який починає швидко випаровуватися при кімнатній температурі поза контейнером. І саме випаровування ртуті потрапляють в легені й накопичуються в організмі. Якщо ртуть не прибрати, то метал повільно накопичуватиметься в організмі та викличе отруєння.
Також тварини й маленькі діти можуть проковтнути кульки ртуті. Це не так небезпечно, як дихати парами ртуті, оскільки метал майже не всмоктується з травного тракту і виводиться з калом, проте такого все ж не варто допускати.
Симптоми отруєння ртуттю можуть бути такими: головний біль, слабкість, втрата апетиту, присмак металу в роті, нудота і блювота, тремтіння в руках. А якщо ртуть накопичується у великих кількостях, то можуть виникнути значні порушення роботи всіх внутрішніх органів.