Якщо вдома завелися миші: як назавжди позбутися непроханих гостей

Приберіть їжу. Миші завжди селяться там, де є доступ до їжі. Приберіть крихти, зберігайте продукти лише в герметичних контейнерах, не залишайте відкритими пакети з крупами чи хлібом.

Закрийте всі щілини й отвори. Миші можуть пролізти в дірку розміром з олівець. Обов’язково перевірте стіни, підлогу, вентиляцію та труби. Для герметизації використовуйте монтажну піну, силікон або металеву сітку.

Встановіть ефективні пастки для мишей. На сьогодні існує безліч варіантів: від класичних механічних до сучасних електронних пристроїв. Добре працюють також липкі пастки, але їх варто розміщувати подалі від дітей і тварин.

Використовуйте народні засоби від мишей. Деякі аромати відлякують гризунів. Капніть кілька крапель м’ятної ефірної олії на ватні диски та розкладіть у місцях, де можуть з’явитися миші. Запах лаврового листя, гвоздики та полину також не подобається гризунам.