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Якщо вдома завелися миші: як назавжди позбутися непроханих гостей
Ці дрібні гризуни не лише завдають шкоди продуктам і меблям, а й можуть переносити небезпечні захворювання. Тож якщо ви помітили характерні сліди — дрібні екскременти, зіпсовані продукти чи нічне шарудіння, треба діяти негайно.
Як позбутися мишей удома назавжди: перевірені методи, які дійсно працюють
Приберіть їжу. Миші завжди селяться там, де є доступ до їжі. Приберіть крихти, зберігайте продукти лише в герметичних контейнерах, не залишайте відкритими пакети з крупами чи хлібом.
Закрийте всі щілини й отвори. Миші можуть пролізти в дірку розміром з олівець. Обов’язково перевірте стіни, підлогу, вентиляцію та труби. Для герметизації використовуйте монтажну піну, силікон або металеву сітку.
Встановіть ефективні пастки для мишей. На сьогодні існує безліч варіантів: від класичних механічних до сучасних електронних пристроїв. Добре працюють також липкі пастки, але їх варто розміщувати подалі від дітей і тварин.
Використовуйте народні засоби від мишей. Деякі аромати відлякують гризунів. Капніть кілька крапель м’ятної ефірної олії на ватні диски та розкладіть у місцях, де можуть з’явитися миші. Запах лаврового листя, гвоздики та полину також не подобається гризунам.
Ультразвукові відлякувачі. Це пристрої, які видають нестерпні для мишей звуки, але вони цілком безпечні для людей. Відлякувачі не вбивають, однак проганяють гризунів і нешкідливі для домашніх улюбленців.