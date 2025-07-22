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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1340
Час на прочитання
2 хв

Якщо ви випадково розбили чи пошкодили товар у магазині: хто зобов’язаний за нього платити

Хто несе відповідальність за ненавмисно пошкоджений товар у магазині — клієнт чи продавець.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Якщо ви пошкодили товар у магазині, хто має платити

Якщо ви пошкодили товар у магазині, хто має платити / © Credits

Багато покупців навіть не підозрюють, що випадково пошкоджений у магазині товар не завжди потрібно оплачувати. У Держпродспоживслужбі чітко пояснили, що до моменту купівлі відповідальність за товар несе саме магазин, а не клієнт. Про це пише ресурс sud.ua.

Хто відповідає за товар у магазині

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області пояснило, що згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України власником товару до моменту його продажу є магазин. Отже, якщо ви випадково щось розбили чи пошкодили, то не зобов’язані оплачувати збитки, бо це зона відповідальності продавця.

Які обов’язки магазину:

  • безпечно та надійно розміщувати крихкі речі на полицях;

  • встановлювати попереджувальні знаки у відповідних зонах;

  • слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою, брудною чи небезпечною для пересування.

Чого не має права робити персонал магазину, якщо ви випадково пошкодили товар:

  • вимагати гроші на місці чи тиснути на вас психологічно;

  • затримувати вас без дозволу;

  • погрожувати, вимагати документи чи змушувати щось підписувати;

  • оформлювати будь-які «визнання провини» під примусом.

Такі дії порушують Закон України «Про захист прав споживачів».

Хто має доводити вашу провину в суді

Магазин зобов’язаний займатися доведенням вини. Якщо ви щось ненавмисно пошкодили, компенсувати шкоду можна лише за рішенням суду, але в тому разі, якщо буде доведено навмисне псування майна.

Що робити, якщо ви ненавмисно щось розбили чи пошкодили в магазині

1. Повідомте співробітників магазину про ситуацію.

2. Не тікайте з місця і залишайтеся спокійними.

3. Не підписуйте жодних документів, якщо не впевнені в їхньому змісті.

4. Зробіть фото чи відео місця події.

5. Якщо складають акт, вимагайте копію.

6. У разі тиску чи агресивної поведінки співробітників магазину треба зателефонувати до поліції.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1340
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