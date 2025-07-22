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Якщо ви випадково розбили чи пошкодили товар у магазині: хто зобов’язаний за нього платити
Хто несе відповідальність за ненавмисно пошкоджений товар у магазині — клієнт чи продавець.
Багато покупців навіть не підозрюють, що випадково пошкоджений у магазині товар не завжди потрібно оплачувати. У Держпродспоживслужбі чітко пояснили, що до моменту купівлі відповідальність за товар несе саме магазин, а не клієнт. Про це пише ресурс sud.ua.
Хто відповідає за товар у магазині
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області пояснило, що згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України власником товару до моменту його продажу є магазин. Отже, якщо ви випадково щось розбили чи пошкодили, то не зобов’язані оплачувати збитки, бо це зона відповідальності продавця.
Які обов’язки магазину:
безпечно та надійно розміщувати крихкі речі на полицях;
встановлювати попереджувальні знаки у відповідних зонах;
слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою, брудною чи небезпечною для пересування.
Чого не має права робити персонал магазину, якщо ви випадково пошкодили товар:
вимагати гроші на місці чи тиснути на вас психологічно;
затримувати вас без дозволу;
погрожувати, вимагати документи чи змушувати щось підписувати;
оформлювати будь-які «визнання провини» під примусом.
Такі дії порушують Закон України «Про захист прав споживачів».
Хто має доводити вашу провину в суді
Магазин зобов’язаний займатися доведенням вини. Якщо ви щось ненавмисно пошкодили, компенсувати шкоду можна лише за рішенням суду, але в тому разі, якщо буде доведено навмисне псування майна.
Що робити, якщо ви ненавмисно щось розбили чи пошкодили в магазині
1. Повідомте співробітників магазину про ситуацію.
2. Не тікайте з місця і залишайтеся спокійними.
3. Не підписуйте жодних документів, якщо не впевнені в їхньому змісті.
4. Зробіть фото чи відео місця події.
5. Якщо складають акт, вимагайте копію.
6. У разі тиску чи агресивної поведінки співробітників магазину треба зателефонувати до поліції.