Кожна господиня мріє знайти спосіб швидкого приготування квасолі, бо зазвичай її треба варити декілька годин. Та щоб не витрачати на приготування бобових багато часу, можна скористатися особливою технікою замочування. Цей професійний кулінарний трюк дасть змогу перетворити тривалий процес варіння квасолі на швидке і приємне заняття.

Спочатку треба відмовитися від традиційного замочування квасолі. Більшість господинь використовують холодну воду, що значно збільшує час приготування. Гаряча вода є ключовим фактором швидкого розм’якшення бобових.

Секретна технологія замочування вимагає особливого підходу. Спочатку треба залити квасолю холодною водою, довести до кипіння і злити першу воду. Потім ще раз залити вже гарячою водою і залишити квасолю на ніч.

Варто знати, що важливі хімічні процеси відбуваються саме під час замочування. Чергування окропу і холодної води допомагає видалити речовини, що перешкоджають розм’якшенню квасолі. А такий спосіб замочування дає змогу поліпшити текстуру і смакові якості продукту.

Зранку квасолю треба залити крижаною водою і тушкувати на маленькому вогні. Оптимальний час приготування становить усього 5-7 хвилин після закипання.