Як прибрати цвіль у пральній машині / © pixabay.com

Реклама

У сучасних пральних машинах є корисна функція самоочищення барабана, яка допомагає позбутися накопичених забруднень, залишків мийних засобів і неприємного запаху. Проте багато власників техніки навіть не здогадуються, як її активувати. В окремих моделях LG для цього достатньо одночасно затиснути дві кнопки — «Інтенсивне прання» і «Попереднє прання». Після цього пралка запускає спеціальний цикл очищення, під час якого промиває внутрішню частину барабана.

Які дві кнопки потрібно затиснути для самоочищення пралки

У деяких моделях пральних машин LG прихована функція Tub Clean активується за допомогою двох клавіш:

Реклама

Intensive — «Інтенсивне прання»;

Pre Wash — «Попереднє прання».

Щоб увімкнути режим, спочатку потрібно дістати з барабана всі речі та ввімкнути пральну машину. Потім одночасно затиснути обидві кнопки й утримувати їх приблизно три секунди. На дисплеї з’явиться позначення tCL — це означає, що режим очищення активовано. Після цього потрібно натиснути Start/Pause, і машина почне цикл самоочищення.

Реклама

Такий спосіб запуску описаний в офіційній інструкції LG до відповідних моделей пральних машин.

Що відбувається всередині пральної машини під час очищення

Режим Tub Clean спеціально розроблений для очищення внутрішньої частини пральної машини. Під час циклу використовується підвищений рівень води та інтенсивніше обертання барабана. Завдяки цьому вимиваються накопичені забруднення, залишки пральних засобів та інші відкладення.

Для очищення виробник передбачає використання спеціального засобу проти накипу, який додають у відсік для основного прання відповідно до інструкції. Звичайний пральний порошок для цього циклу не використовують.

Після завершення програми варто залишити дверцята відчиненими, щоб внутрішня частина машини та гумова манжета висохли.

Реклама

Як часто потрібно запускати самоочищення

Регулярне очищення допомагає підтримувати пральну машину в належному стані та запобігати накопиченню бруду й появі затхлого запаху. LG рекомендує проводити очищення барабана приблизно раз на місяць. У деяких моделях пралка сама нагадує про необхідність процедури після певної кількості циклів прання.

Також не забувайте періодично промивати лоток для порошку, протирати гумову манжету та очищувати зливний фільтр. Саме в цих місцях часто накопичуються залишки мийних засобів, волога та бруд.

Новини партнерів

Новини партнерів