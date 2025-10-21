Якщо заварна кава вдома виходить несмачною: цей трюк із водою швидко вирішить проблему

Як готувати заварну каву, щоб вийшла міцною / © www.freepik.com/free-photo

Багато хто зауважував: кава в улюбленій кав’ярні має особливий аромат і глибокий смак, а вдома часто виходить якоюсь прісною. Навіть якщо ви використовуєте якісні зерна, результат може розчарувати. Та професійні баристи запевняють, що справа не лише у сортах. Є простий трюк, який надасть вашому напою той самий насичений аромат і зробить його по-справжньому смачним навіть без кавової машини.

Як приготувати вдома каву, щоб була ароматною, міцною та насиченою

Професіонали розкривають свій секрет: ключ до смачної заварної кави — це попереднє «пробудження» мелених зерен перед заварюванням.

Ось що треба зробити.

Насипте мелену каву в чашку чи турку.

Залийте невелику кількість гарячої води, але не окропу, приблизно 2 столові ложки.

Зачекайте 30-40 секунд. За цей час кава почне розквітати: виділятимуться ароматичні олії й вуглекислий газ, які зазвичай залишаються всередині.

Тепер долийте решту води й доведіть напій до готовності.

Цей процес називається «блумінг» (blooming), і саме він надає каві того неповторного аромату, який ми відчуваємо у кав’ярнях.

