Навіть дорогий пуховик іноді не рятує від холоду. Причина не завжди в якості куртки, часто тепло втікає через дрібні помилки в носінні або догляді. Добра новина в тому, що більшість проблем можна вирішити без купівлі нового одягу. Кілька простих дій допоможуть значно підвищити теплоізоляцію зимової куртки й зробити прогулянки комфортними навіть у сильний мороз.

Перевірте наповнювач і поверніть йому об’єм. З часом пух або синтетичний наповнювач злежується, утворюючи холодні зони. Що зробити: виперіть куртку в делікатному режимі, додайте у барабан кілька чистих тенісних м’ячів, добре висушіть пуховик, періодично струшуючи. Після цього наповнювач знову стане пухким і почне утримувати тепло.

Закрийте всі місця, через які виходить тепло. Найбільші втрати тепла відбуваються не через тканину, а через відкриті ділянки. Зверніть увагу на: комір і капюшон, вони мають щільно прилягати до шиї; нижній край куртки — затягуйте резинку, якщо вона є. Навіть невелика щілина значно знижує ефект утеплення.

Одягайте правильний внутрішній шар. Товстий светр — не завжди найкраще рішення. Працює краще термобілизна або тонкий фліс, багатошаровість замість одного об’ємного шару. Між шарами затримується повітря, яке і створює теплоізоляцію.

Використайте теплоізоляційну підкладку. Якщо куртка легка, допоможе додатковий внутрішній шар. Можна одягати жилет із синтетичним утеплювачем, використовувати тонку пухову куртку під основний пуховик. Цей метод особливо ефективний у сильний мороз або вітряну погоду.

Захистіться від вітру та вологи. Навіть теплий пуховик перестає гріти, якщо продувається або намокає. Обробіть куртку водовідштовхувальним спреєм, уникайте тривалого перебування під мокрим снігом, за потреби носіть вітрозахисний шар. Сухий наповнювач завжди зберігає тепло краще.