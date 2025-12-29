Яку фарбу не можна вибирати для маскування сивини: ці поради вбережуть від фатальної помилки

Які фарби не підходять для маскування сивини

Більшість жінок прагнуть замаскувати сивину так, щоб волосся мало доглянутий, природний та привабливий вигляд. Однак не всі можуть правильно вибрати фарбу. Через що сивина стає ще більш виразною, ніж до фарбування. Щоб уникнути такої неприємної ситуації, варто дотримуватися простих рекомендацій від перукарів під час вибору засобу для фарбування сивого волосся. І тоді результат вас неодмінно приємно здивує.

Які фарби не підходять для маскування сивого волосся

Надто світлі відтінки. Фарби з холодної світлої палітри — платинові, попелясті, перлинні, погано перекривають сиве волосся. Сивина не має пігменту, тому світлі барвники просто ковзатимуть по волоссю, залишаючи його напівпрозорим або жовтуватим.

Фарби без аміаку. Безаміачні формули підходять для тонування, але не для стійкого зафарбовування сивини. Вони не проникають глибоко в структуру волосини, через що сиві пасма проявляються вже після третього миття.

Яскраві червоні та мідні кольори. Руді, бордові та яскраво-мідні відтінки на сивині часто мають нерівномірний вигляд. Волосся може забарвлюватися плямами або набувати неприродного рожевого чи помаранчевого відтінку.

Фарби з холодним підтоном. Попелясті та фіолетові відтінки без додавання натурального пігменту можуть підкреслити сивину, зробивши волосся тьмяним або брудним на вигляд.

Що радять професійні майстри вибирати натомість

Фарби з позначкою «для сивого волосся».

Надавати перевагу натуральним або теплим відтінкам.

Змішувати обраний колір із натуральною базою (N-серія).

Уникати експериментів без тестування на окремому пасмі.

Найкраще сивину маскують відтінки світло-каштанового, темно-русявого, шоколадного та теплого блонду.