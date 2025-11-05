Яку фарбу вибрати для стін: найпопулярніший колір цього року (фото)

Яку фарбу вибрати для стін

Якщо раніше сірий колір вважався беззаперечним лідером серед нейтральних відтінків для дому, то останні тенденції в дизайні інтер’єру свідчать про те, що сірий відійшов у минуле.

За інформацією британської компанії Сrown Paints, найбільш затребуваним кольором 2025 року визнано mellow sage. Цей м’який зелений відтінок очолив рейтинги продажів і швидко завоював визнання серед дизайнерів інтер’єрів.

mellow sage// фото: buypaintsonline.co.uk

Чому шавлійно-зелений колір — новий універсальний нейтральний колір для дому

За даними провідного бренду фарб відтінок mellow sage (м’який шавлійно-зелений) очолив чарти продажів за 2025 рік.

Спеціаліст з кольорів Кетрін Ллойд пояснює успіх цього вибору тим, що зелений — це неймовірно універсальний і відновлювальний колір, який пов’язує нас зі світом природи.

У таких тонах, як шавлійно-зелений, він є досить м’яким, щоб функціонувати як нейтральний відтінок.

При цьому він додає набагато більше характеру та тепла, ніж традиційні сірі чи бежеві кольори.

Цей колір називають ідеальним для будь-якого простору в будинку, від спалень до кухонь, оскільки він створює заспокійливий і врівноважений фон.

Нові зелені відтінки, що нещодавно вийшли, такі як evergreen echo та woodland wanderer, також стрімко набрали популярності, що підтверджує, наскільки сильно ці заземлюючі зелені тони резонують із людськими настроями.

Популярні нейтральні тони для створення атмосфери

Наступними за популярністю відтінками, що йдуть слідом за шавлійно-зеленим, як свтреджують фахівці, є теплі нейтральні кольори, такі як «античний крем» та «підсмажений мигдаль».

Серед популярних відтінків — теракотові та гальково-сірий (pebble grey) відтінки.

Окрім фарбування стін, інтер’єр можна доповнити іншими елементами, які впливають на настрій та створюють особливу атмосферу.

Для підвищення настрою та внесення теплоти в простір можна використовувати м’які жовті та помаранчеві кольори. Ці відтінки часто асоціюються у людей із відчуттям щастя.

Якщо фарбування стін у яскраво-жовтий колір здається надто сміливим рішенням, його варто використовувати як акцентний колір. для цього достатньо додати текстиль або декор жовтих тонів, наприклад, пледи, подушки або картини.