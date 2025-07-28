Яку рослину треба посадити на своїй ділянці, щоб захиститися від навали сарани

Як захиститися від нашестя сарани / © Вікіпедія

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Городниця з Одеси, авторка популярного YouTube-каналу, поділилася перевіреним способом, який допоможе захистити культури від сарани без шкідливих хімікатів. Про це пише ресурс gordonua.com.

У своєму відео авторка розповідає, що цього року сарана залишила по собі багато полів, садів та городів без зелені. Сарана з’їдає все: зернові, овочі та навіть декоративні рослини. Хоча фермери намагаються рятувати урожай сітками чи сітчастими покривами, щоб обмежити доступ комах.

Вона також говорить, що деякі господарі змушені вдаватися до інсектицидів, але не кожному підходить такий варіант через високу вартість і шкоду для навколишнього середовища. Тому авторка відео переконує, що найпростішим способом вирішення цієї проблеми є висівання проса.

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Городниця радить висівати просо по краях ділянки та по периметру полів. Ця рослина є природним бар’єром для сарани, шкідники її не переносять та навіть не наближаються до ділянок, на яких росте просо.

Експертка підкреслює, що це вкрай ефективний і недорогий метод боротьби з навалою сарани. До того ж, просо можна сміливо сіяти влітку, воно швидко проросте та стане надійним захистом від шкідників.