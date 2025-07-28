ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Яку рослину треба посадити на своїй ділянці, щоб захиститися від навали сарани

Сарана — один із найнебезпечніших шкідників, який здатен буквально за кілька годин знищити всю зелень на своєму шляху.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як захиститися від нашестя сарани

Як захиститися від нашестя сарани / © Вікіпедія

Городниця з Одеси, авторка популярного YouTube-каналу, поділилася перевіреним способом, який допоможе захистити культури від сарани без шкідливих хімікатів. Про це пише ресурс gordonua.com.

У своєму відео авторка розповідає, що цього року сарана залишила по собі багато полів, садів та городів без зелені. Сарана з’їдає все: зернові, овочі та навіть декоративні рослини. Хоча фермери намагаються рятувати урожай сітками чи сітчастими покривами, щоб обмежити доступ комах.

Вона також говорить, що деякі господарі змушені вдаватися до інсектицидів, але не кожному підходить такий варіант через високу вартість і шкоду для навколишнього середовища. Тому авторка відео переконує, що найпростішим способом вирішення цієї проблеми є висівання проса.

Городниця радить висівати просо по краях ділянки та по периметру полів. Ця рослина є природним бар’єром для сарани, шкідники її не переносять та навіть не наближаються до ділянок, на яких росте просо.

Експертка підкреслює, що це вкрай ефективний і недорогий метод боротьби з навалою сарани. До того ж, просо можна сміливо сіяти влітку, воно швидко проросте та стане надійним захистом від шкідників.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie