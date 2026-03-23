Яку олію найкраще вибирати для смаження страв: не соняшникову й не оливкову

Більшість людей звикли смажити на соняшниковій або оливковій олії, вважаючи їх універсальними. Проте експерти з харчування дедалі частіше звертають увагу: не всі жири однаково добре витримують високі температури. Деякі з них можуть втрачати корисні властивості або навіть утворювати небажані сполуки. Саме тому варто знати, які альтернативи підходять для смаження значно краще.

Які найкращі олії для смаження страв

Головний критерій вибору олії для смаження — це температура димлення. Що вона вища, то стабільніша олія за умови нагрівання і то менше утворюється шкідливих речовин.

Кокосова олія. Завдяки високому вмісту насичених жирів вона стабільна під час нагрівання. Ідеально підходить для смаження на середньому вогні. Має легкий аромат, який добре поєднується з овочами та м’ясом.

Авокадова олія — рекордсмен за температурою димлення. Підходить навіть для інтенсивного смаження та гриля. Має нейтральний смак і зберігає корисні жири навіть за високих температур.

Арахісова олія. Дуже популярна в азійській кухні. Добре витримує нагрівання і не перебиває смак страв. Ідеальна для швидкого обсмажування.

Гірчична олія. У рафінованому вигляді має гарну термостійкість. Додає легкого пікантного відтінку і підходить для різних видів смаження.

Яку олію краще не використовувати для смаження

Не всі олії підходять для високих температур. Наприклад:

лляна — швидко окислюється;

нерафінована оливкова — втрачає властивості за сильного нагрівання;

кукурудзяна та соєва — можуть утворювати небажані сполуки за перегрівання.

Такі олії краще використовувати для салатів або холодних страв.