Яку оливкову олію не варто купувати в супермаркеті, але чомусь її однаково беруть
Поради щодо вибору справжньої якісної оливкової олії: як уникнути підробок.
Оливкова олія — візитна картка здорового харчування, але не весь її асортимент у супермаркетах однаково корисний. На полицях часто трапляються види олії низької якості або навіть підробки, які не дають користі, а інколи можуть бути шкідливими. Незважаючи на це, багато покупців продовжують купувати саме такі варіанти. Розповідаємо, чому так відбувається і як убезпечити себе від невдалого вибору.
Яку оливкову олію краще не купувати і чому
Рафінована. Це продукт, який пройшов очистку — рафінацію. Завдяки цьому оливкова олія майже втрачає аромат, колір і корисні фенольні сполуки, характерні для справжньої EVOO (extra virgin). Але її все одно купують, бо вона має низьку ціну, маркетинговий напис «оливкова» без уточнення сорту. Таку олію не варто брати, бо вона має мало антиоксидантів і користі, практично не пахне.
Олія із неякісних чи старих плодів. Деякі виробники використовують оливки, зібрані занадто пізно або з пошкоджених дерев. Такі плоди містять більше вільних жирних кислот, і олія з них може бути кислішою, з неприємним запахом або гіркотою. Зазвичай вона має низьку ціну, тому люди її охоче купують. Однак варто знати, що такий продукт швидко псується, має значно менше корисних речовин і навіть може бути шкідливим.
Олія з помасу (pomace oil). Це вторинний продукт: олію отримують із залишків оливкової макухи після первинного пресування. Pomace-олія часто змішується з дешевою рафінованою олією. Чому купують: дуже низька ціна; пляшка часто така сама, як у звичайної олії, неочевидність терміну «pomace» для багатьох покупців. Такий продукт майже не містить корисних поліфенолів, має меншу поживну цінність та швидко псується.
Як уникнути неякісної оливкової олії: практичні поради
Шукайте маркування Extra Virgin (EVOO) — це найвища якість.
Перевіряйте етикетку: має зазначатися сорт оливок, країна походження, дата збору або термін придатності.
Вибирайте темне скло або металеву банку — це захищає масло від світла.
Невеликий об’єм: краще купувати 250–500 мл, а не велику пляшку, щоб олія не псувалася.
Запах — показник якості: він має бути фруктовим або трав’яним, без сторонніх ароматів.
Зберігайте правильно: в прохолодному, темному місці, із щільно закритою кришкою.