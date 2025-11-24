Яку оливкову олію не варто купувати в супермаркеті, але чомусь її однаково беруть

Оливкова олія — візитна картка здорового харчування, але не весь її асортимент у супермаркетах однаково корисний. На полицях часто трапляються види олії низької якості або навіть підробки, які не дають користі, а інколи можуть бути шкідливими. Незважаючи на це, багато покупців продовжують купувати саме такі варіанти. Розповідаємо, чому так відбувається і як убезпечити себе від невдалого вибору.

Рафінована. Це продукт, який пройшов очистку — рафінацію. Завдяки цьому оливкова олія майже втрачає аромат, колір і корисні фенольні сполуки, характерні для справжньої EVOO (extra virgin). Але її все одно купують, бо вона має низьку ціну, маркетинговий напис «оливкова» без уточнення сорту. Таку олію не варто брати, бо вона має мало антиоксидантів і користі, практично не пахне.

Олія із неякісних чи старих плодів. Деякі виробники використовують оливки, зібрані занадто пізно або з пошкоджених дерев. Такі плоди містять більше вільних жирних кислот, і олія з них може бути кислішою, з неприємним запахом або гіркотою. Зазвичай вона має низьку ціну, тому люди її охоче купують. Однак варто знати, що такий продукт швидко псується, має значно менше корисних речовин і навіть може бути шкідливим.